Коллинс впервые вышла в финал «тысячника»

Даниэль Коллинс в Майами обыграла Екатерину Александрову – 6:3, 6:2 и впервые вышла в финал турнира категории WTA 1000.

За титул Коллинс поборется с Еленой Рыбакиной. Счет их личных встреч – 3:1 в пользу казахстанки, последний раз они встречались в начале февраля. Единственная победа американки была в 2021-м.

Коллинс – 53-я ракетка мира, она стала самой низкорейтинговой финалисткой турнира в Майами после Наоми Осаки в 2022-м, когда японка была №77.

Это четвертый финал для Коллинс. Последний раз она играла в финале более двух лет назад – в 2022-м на Australian Open.

У американки два титула. Она выиграла их на турнирах категории WTA 250 и WTA 500.