Коллинс впервые вышла в финал «тысячника»

Теги WTA Miami Open Даниэль Коллинс Елена Рыбакина Теннис

Даниэль Коллинс в Майами обыграла Екатерину Александрову – 6:3, 6:2 и впервые вышла в финал турнира категории WTA 1000.

За титул Коллинс поборется с Еленой Рыбакиной. Счет их личных встреч – 3:1 в пользу казахстанки, последний раз они встречались в начале февраля. Единственная победа американки была в 2021-м.

Коллинс – 53-я ракетка мира, она стала самой низкорейтинговой финалисткой турнира в Майами после Наоми Осаки в 2022-м, когда японка была №77.

Это четвертый финал для Коллинс. Последний раз она играла в финале более двух лет назад – в 2022-м на Australian Open.

У американки два титула. Она выиграла их на турнирах категории WTA 250 и WTA 500.

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9 комментариев
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Александрова итак сотворила чудо!!!
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Даниель машина просто на этом турнире 💥💥💥
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По таланту Даниэль и такие титулы должна была бы брать.
Но к 30 годам лишь впервые вышла в финал тысячника
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Да уж, Остапа в полуфинале в 2018 пройти не смогла
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Ответ kartofan78
Комментарий скрыт
Прошла Игу это ли не чудо????
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Ответ Бекзат Саматович
Прошла Игу это ли не чудо????
Наша первая ракетка обсирается уже в любых руках, пройти ее это уже не чудо, а обыденность, увы
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