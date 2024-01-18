Блинкова отыграла у Рыбакиной шесть матчболов и победила 22-20 на 31-минутном решаюшем тай-брейке
57-я ракетка мира Анна Блинкова обыграла №3 Елену Рыбакину во втором круге Australian Open – 6:4, 4:6, 7:6(22-20).
Во втором сете Блинкова упустила преимущество 2:1 с брейком. В третьем сете она вела 3:1, но Рыбакина сделала счет 4:4. После этого Блинкова еще дважды выходила вперед с брейком, но оба раза не подала на матч. При счете 6:5 россиянка не реализовала два матчбола.
На решающем тай-брейке, который продолжался 31 минуту, она отыграла шесть матчболов.
Блинкова третий раз в 14 матчах обыграла соперницу из топ-10. Для нее это первая победа над представительницей топ-3.
25-летняя россиянка впервые вышла в третий круг Australian Open. Эта стадия – ее лучший результат на «Больших шлемах», она не добиралась до нее только на US Open.
Рыбакина не защитила прошлогодний финал и выпадет из топ-3.
Теперь Блинкова поборется с Жасмин Паолини.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open
Блинкова просто поразила!
Красавицы обе. Ане удачи дальше! ❤️
BIG-33 тогда уж
Первый сет - Аня быстро сделала брейк, потом с огромным трудом его подтвердила, дальше обе брали свою подачу.
Второй сет - равная в целом борьба, но в конце Лена прибавила, очень легко брейканула и выиграла сет.
Казалось, перелом - ан нет.
В третьем сете брейковали обе, у Ани было 2 матч-бола, но Лена была спокойна как слон, отыграла.
В целом Лена увереннее смотрелась, на тай-брейке ожидалось, что легко дожмёт.
Но в этот момент Аню "отпустило" в плане нервов и наоборот, появилась та самая "спортивная злость".
Сначала вела 4:1 потом 5:5 и далее плотно.
Первый матч-бол был у Ани, при счёте 9:8, и когда не смогла реализовать - было чувство, что сломается.. Особенно когда у Лены пошла подача и она подавала, имея матч-болы...
Крутейший матч, конечно.
Для турниров Большого шлема - длительность тайбрека рекордная. В турнирах ITF был такой же по длительности, рекордный тайбрек.
Обеим девушкам огромный респект!
Это было легендарно🔥