Блинкова отыграла у Рыбакиной шесть матчболов и победила 22-20 на 31-минутном решаюшем тай-брейке

57-я ракетка мира обыграла №3 во втором круге Australian Open – 6:4, 4:6, 7:6(22-20).

Во втором сете Блинкова упустила преимущество 2:1 с брейком. В третьем сете она вела 3:1, но Рыбакина сделала счет 4:4. После этого Блинкова еще дважды выходила вперед с брейком, но оба раза не подала на матч. При счете 6:5 россиянка не реализовала два матчбола.

На решающем тай-брейке, который продолжался 31 минуту, она отыграла шесть матчболов.

Блинкова третий раз в 14 матчах обыграла соперницу из топ-10. Для нее это первая победа над представительницей топ-3.

25-летняя россиянка впервые вышла в третий круг Australian Open. Эта стадия – ее лучший результат на «Больших шлемах», она не добиралась до нее только на US Open.

Рыбакина не защитила прошлогодний финал и выпадет из топ-3.

Теперь Блинкова поборется с Жасмин Паолини.

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