Блинкова отыграла у Рыбакиной шесть матчболов и победила 22-20 на 31-минутном решаюшем тай-брейке

Теги Australian Open WTA Анна Блинкова Елена Рыбакина Теннис

57-я ракетка мира Анна Блинкова обыграла №3 Елену Рыбакину во втором круге Australian Open – 6:4, 4:6, 7:6(22-20).

Во втором сете Блинкова упустила преимущество 2:1 с брейком. В третьем сете она вела 3:1, но Рыбакина сделала счет 4:4. После этого Блинкова еще дважды выходила вперед с брейком, но оба раза не подала на матч. При счете 6:5 россиянка не реализовала два матчбола.

На решающем тай-брейке, который продолжался 31 минуту, она отыграла шесть матчболов. 

Блинкова третий раз в 14 матчах обыграла соперницу из топ-10. Для нее это первая победа над представительницей топ-3.

25-летняя россиянка впервые вышла в третий круг Australian Open. Эта стадия – ее лучший результат на «Больших шлемах», она не добиралась до нее только на US Open.

Рыбакина не защитила прошлогодний финал и выпадет из топ-3.

Теперь Блинкова поборется с Жасмин Паолини.

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49 комментариев
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Вот это характер конечно!! так биться до последнего мяча с топ игроком. Особенно в сравнении как безвольно слились все наши "сеянные"...
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Фантастическая концовка, самый продолжительный тай🤦‍♂️, который точно войдёт в историю! Обе заслуживали победы! Анна с прекрасной победой!😁👍 Елена, спасибо за теннис, слова поддержки…
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+46
Включил в концовке третьего сета. Это просто безумие! Ничего подобного не припомню.

Блинкова просто поразила!
+30
-1
+29
9-6 по матчболам) тай-брейк продолжался более получаса
+18
0
+18
Ответ N.S.A.8.5
Пойду блинчиков испеку 🥞
Лучше Рыбку жарь....
+17
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+17
Это было невероятно! Красотки!
+16
0
+16
Как же красиво провожали Анну заполненные трибуны, стоя под аплодисменты
+16
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+16
Сердце билось, как будто ставку сделал!
Красавицы обе. Ане удачи дальше! ❤️
+16
-1
+15
Ответ Теннис Сандгрен
Два года назад Маннарино с Надалем полчаса играли тай, тоже на АО
Ну Надаль долго подаёт.
+12
0
+12
Ещё январь, но думаю с самым крутым женским матчем сезона уже всё понятно) Фантастические ощущения от просмотра, хотя ни за кого из девушек персонально не болел. Но наверное для андердога такие победы более значимы поэтому рад за Анну, было бы невероятно обидно проиграть.
+12
-1
+11
Черт, Джокович с Алькарасом свой великий гейм в финале играли меньше. Супертай офигенский, но как же обеих трясло, сколько ошибок простых и не очень. Ну просто очень много
+11
-1
+10
Пойду блинчиков испеку 🥞
+10
-1
+9
До сих пор не понимаю как Рыбакина выиграла Шлем. Как и Кенин, Андрееску... список можно продолжать до бесконечности))
+11
-3
+8
Штойта давно никто не заливал про BIG-3 в женском Туре.
BIG-33 тогда уж
+9
-2
+7
Ответ Иван Самойлов
О количестве проигранных матчболлов у самой Блинковой тактично умолчим, эта инфа появилась бы в заголовке в случае поражения)) А так очень рад за Аню, у неё было видно желание, Рыбакина была внешне слишком флегматичной. Тай-брейк определенно войдёт в историю)
Как будто это удивило бы кого-то. Блин - 50 какая-то, а Рыба - третья. С Рыбы спрос больше.
+7
0
+7
Спрашивали в комментах, как так, что Блинкова около топ 50? наверное вот так )))
+7
0
+7
Тайбрейк невероятен! Море удовольствия! Всегда бы видеть такой теннис у девушек)
+6
0
+6
Смотрел весь матч.
Первый сет - Аня быстро сделала брейк, потом с огромным трудом его подтвердила, дальше обе брали свою подачу.
Второй сет - равная в целом борьба, но в конце Лена прибавила, очень легко брейканула и выиграла сет.
Казалось, перелом - ан нет.
В третьем сете брейковали обе, у Ани было 2 матч-бола, но Лена была спокойна как слон, отыграла.
В целом Лена увереннее смотрелась, на тай-брейке ожидалось, что легко дожмёт.
Но в этот момент Аню "отпустило" в плане нервов и наоборот, появилась та самая "спортивная злость".
Сначала вела 4:1 потом 5:5 и далее плотно.
Первый матч-бол был у Ани, при счёте 9:8, и когда не смогла реализовать - было чувство, что сломается.. Особенно когда у Лены пошла подача и она подавала, имея матч-болы...
Крутейший матч, конечно.
+6
0
+6
Вот что значит русский характер! Обе теннисистки бились до конца!
+11
-6
+5
Отличный матч, но уж очень близко к инфаркту для болельщиков)
+5
0
+5
Ответ Сергей48
Фантастическая концовка, самый продолжительный тай🤦‍♂️, который точно войдёт в историю! Обе заслуживали победы! Анна с прекрасной победой!😁👍 Елена, спасибо за теннис, слова поддержки…
Да, это было удивительное зрелище.
Для турниров Большого шлема - длительность тайбрека рекордная. В турнирах ITF был такой же по длительности, рекордный тайбрек.
+4
0
+4
Ответ Сергей48
Фантастическая концовка, самый продолжительный тай🤦‍♂️, который точно войдёт в историю! Обе заслуживали победы! Анна с прекрасной победой!😁👍 Елена, спасибо за теннис, слова поддержки…
Да, я рад что смотрел это, хотя включил только потому что ждал матч Медведева)
+4
0
+4
Тут девушки даже переплюнули тай-брейк в знаменитом уимблдонском матче Борг - МакЕнроу.
+4
0
+4
Ответ Сергей Гуцол
Матч крутой, американские горки, обе не сдавались, конечно жаль что Лена проиграла, Аня врядли далеко зайдет, в отличие от Лены, но тем ни менее поздравляю
Американцы сами горки называют русскими.
+3
0
+3
Аня большая умница, ну и это было здорово! 💪🥰🔥
+4
-1
+3
хочется спросить-девушки, зачем вы так с нами?
+2
0
+2
Одна из лучших игр года будет, хотя год только начался)
Обеим девушкам огромный респект!
Это было легендарно🔥
+2
0
+2
Матч крутой, американские горки, обе не сдавались, конечно жаль что Лена проиграла, Аня врядли далеко зайдет, в отличие от Лены, но тем ни менее поздравляю
+6
-4
+2
Ответ Makaveli The-Don-Killuminati
До сих пор не понимаю как Рыбакина выиграла Шлем. Как и Кенин, Андрееску... список можно продолжать до бесконечности))
Играла то она шикарно, когда выигрывала
+1
0
+1
Ответ 87c5yu28b7
Сердце билось, как будто ставку сделал! Красавицы обе. Ане удачи дальше! ❤️
А ведь кто-то ставил. И большинство на Рыбакину ..
+3
-2
+1
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