Медведев о том, что якобы кричал слово «карма» после победы над Зверевым: «Нет-нет-нет, я говорил совсем не это. Но я зашел в твиттер, и там эта тема была повсюду»

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев ответил, что кричал команде после победы над Александром Зверевым в полуфинале Australian Open (5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3).

– Когда вы выиграли матч и пошли к сетке, вы развернулись к своему боксу и, казалось, выкрикивали слово «карма». С чем это было связано?

– Нет-нет-нет, я говорил совсем не это. Я старался не заходить в твиттер, но не получилось, а там эта тема была просто повсюду. И я подумал: «О боже».

Как я сказал только что, я не хочу превращать это в постоянную перестрелку – ты уколол человека, он тебя в ответ и так далее. У меня были такие моменты – пожалуй, больше всего с Циципасом – но даже с ним мы хоть и не друзья, но сейчас уважаем друг друга больше, чем раньше.

Так что тут то же самое. Это было кое-что адресованное моей команде, о психологии. И никак не связанное с [кармой]. Я бы не хотел так поступать, – сказал Медведев на пресс-конференции.

Добавим, что во втором сезоне сериала Netflix «Брейк-пойнт» вышла серия о возвращении в тур Зверева. В ее описании говорится: «После ужасной травмы, полученной на «Ролан Гаррос»-2022, Александр Зверев пытается вернуться и сталкивается с грозным соперником в лице Даниила Медведева». Медведев показан в эпизоде как антагонист. Напомним, после поражения от россиянина в Монте-Карло Зверев назвал его «одним из самых нечестных игроков в мире».

В сериале есть сцена, где Зверев смотрит, как Медведев проигрывает на старте «Ролан Гаррос»-2023: немец аплодирует и говорит о карме.

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23 комментария
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Даня, кричи что угодно, хоть бусфраба, главное чтобы побеждал.
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+25
Ответ Dym86
Комментарий скрыт
Страданиями хейтерни удовлетворен
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+15
А если даже и "карма", разве не по делу? Тем же концом по тому же месту. Правильно, Даня.
+15
-2
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но мы то знаем)
+13
-2
+11
Не знаю что кричал Даня, но в эпизоде с спором о повторе это явно было специально)). И это сработало на все 100%). Мне нравится эти психологические давления и как ими мастерски пользуются Даня. Реакция Зверева меня удивила, и я понял что это сработает. Так все и вышло.
+12
-2
+10
Таки да, карма. Она и есть.
Пожелал Новаку с Синнёром играть 7,5 часов, вот и сам вляпался в 5-сетовик.
"Шутки шутками, но могут быть и дети"(с)
Надеюсь, Даня сделает правильные выводы. И даже уверен в этом.
Удачи и успехов Медведу! И в финале, и в сезоне.
+13
-3
+10
Агааа)
+3
-1
+2
Конечно, кто мог вообще вообразить, что лапочка-Даня на такое способен?! :) тот сюжет, что Нетфликс и Зверев вместе придумали, даже не приходил в голову Даниилу до, во время и после матча! :)
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-2
+2
Пересмотрел матчбол. Лукавит Даня, там КАРМА по губам прекрасно считывается, перепутать невозможно:)
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+2
Медведев - глыба. Надо собирать все оставшиеся силы на финал!
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+2
Ответ добрый грек
Даня, кричи что угодно, хоть бусфраба, главное чтобы побеждал.
💯
+2
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+2
Ответ sined2000
Ускоренные курсы чтения по губам закончили?
Если вам они нужны для считывания пары слов крупным планом с четкой артикуляцией рта, то могу только пожать плечами.
+1
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Ответ David Rigert
Комментарий скрыт
Плевать. Все в рамках правил.
+1
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Ответ Анатолий Зыболов
и на каком языке он это слово произносил, полиглот вы наш?
На всех трёх языках, которыми владеет Медведев (русский, английский и французский) слово карма произносится, сюрприз, абсолютно одинаково.
Еще вопросы будут?
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Ответ PredatorMax
Пересмотрел матчбол. Лукавит Даня, там КАРМА по губам прекрасно считывается, перепутать невозможно:)
и на каком языке он это слово произносил, полиглот вы наш?
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Ответ PredatorMax
Пересмотрел матчбол. Лукавит Даня, там КАРМА по губам прекрасно считывается, перепутать невозможно:)
Ускоренные курсы чтения по губам закончили?
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Ответ добрый грек
Даня, кричи что угодно, хоть бусфраба, главное чтобы побеждал.
ФУС-РО-ДА!
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А ваащет, если со стороны посмотреть на этот матч, то никаких других мыслей, кроме как о карме, и не будет.
Сашок вёл 2-0 по сетам, но Даня взял матч на приёме.
И матч-бол - это даже не вишенка на тортике, а целый арбуз на пироженке.
В последнем розыгрыше Шурик мощно пробивает с форхенда кроссом, мяч попадает в сетку, и ныпяет прямо в аут. Гейм, сет, матч Медвед.
И карма. Давно уже говорят о "проклятии Нетфликса"
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Че в твиттере пишут то хоть?
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