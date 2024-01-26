Медведев о том, что якобы кричал слово «карма» после победы над Зверевым: «Нет-нет-нет, я говорил совсем не это. Но я зашел в твиттер, и там эта тема была повсюду»
Даниил Медведев ответил, что кричал команде после победы над Александром Зверевым в полуфинале Australian Open (5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3).
– Когда вы выиграли матч и пошли к сетке, вы развернулись к своему боксу и, казалось, выкрикивали слово «карма». С чем это было связано?
– Нет-нет-нет, я говорил совсем не это. Я старался не заходить в твиттер, но не получилось, а там эта тема была просто повсюду. И я подумал: «О боже».
Как я сказал только что, я не хочу превращать это в постоянную перестрелку – ты уколол человека, он тебя в ответ и так далее. У меня были такие моменты – пожалуй, больше всего с Циципасом – но даже с ним мы хоть и не друзья, но сейчас уважаем друг друга больше, чем раньше.
Так что тут то же самое. Это было кое-что адресованное моей команде, о психологии. И никак не связанное с [кармой]. Я бы не хотел так поступать, – сказал Медведев на пресс-конференции.
Добавим, что во втором сезоне сериала Netflix «Брейк-пойнт» вышла серия о возвращении в тур Зверева. В ее описании говорится: «После ужасной травмы, полученной на «Ролан Гаррос»-2022, Александр Зверев пытается вернуться и сталкивается с грозным соперником в лице Даниила Медведева». Медведев показан в эпизоде как антагонист. Напомним, после поражения от россиянина в Монте-Карло Зверев назвал его «одним из самых нечестных игроков в мире».
В сериале есть сцена, где Зверев смотрит, как Медведев проигрывает на старте «Ролан Гаррос»-2023: немец аплодирует и говорит о карме.
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Пожелал Новаку с Синнёром играть 7,5 часов, вот и сам вляпался в 5-сетовик.
"Шутки шутками, но могут быть и дети"(с)
Надеюсь, Даня сделает правильные выводы. И даже уверен в этом.
Удачи и успехов Медведу! И в финале, и в сезоне.
Еще вопросы будут?
Сашок вёл 2-0 по сетам, но Даня взял матч на приёме.
И матч-бол - это даже не вишенка на тортике, а целый арбуз на пироженке.
В последнем розыгрыше Шурик мощно пробивает с форхенда кроссом, мяч попадает в сетку, и ныпяет прямо в аут. Гейм, сет, матч Медвед.
И карма. Давно уже говорят о "проклятии Нетфликса"