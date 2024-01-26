Медведев о том, что якобы кричал слово «карма» после победы над Зверевым: «Нет-нет-нет, я говорил совсем не это. Но я зашел в твиттер, и там эта тема была повсюду»

Даниил Медведев ответил, что кричал команде после победы над Александром Зверевым в полуфинале Australian Open (5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3).

– Когда вы выиграли матч и пошли к сетке, вы развернулись к своему боксу и, казалось, выкрикивали слово «карма». С чем это было связано?

– Нет-нет-нет, я говорил совсем не это. Я старался не заходить в твиттер, но не получилось, а там эта тема была просто повсюду. И я подумал: «О боже».

Как я сказал только что, я не хочу превращать это в постоянную перестрелку – ты уколол человека, он тебя в ответ и так далее. У меня были такие моменты – пожалуй, больше всего с Циципасом – но даже с ним мы хоть и не друзья, но сейчас уважаем друг друга больше, чем раньше.

Так что тут то же самое. Это было кое-что адресованное моей команде, о психологии. И никак не связанное с [кармой]. Я бы не хотел так поступать, – сказал Медведев на пресс-конференции.

Добавим, что во втором сезоне сериала Netflix «Брейк-пойнт» вышла серия о возвращении в тур Зверева. В ее описании говорится: «После ужасной травмы, полученной на «Ролан Гаррос»-2022, Александр Зверев пытается вернуться и сталкивается с грозным соперником в лице Даниила Медведева». Медведев показан в эпизоде как антагонист. Напомним, после поражения от россиянина в Монте-Карло Зверев назвал его «одним из самых нечестных игроков в мире».

В сериале есть сцена, где Зверев смотрит, как Медведев проигрывает на старте «Ролан Гаррос»-2023: немец аплодирует и говорит о карме.

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