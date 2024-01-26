Медведев о камбэке в матче со Зверевым: «В третьем сете сказал себе, что если проиграю, то все равно хочу собой гордиться – и бороться до конца»

Даниил Медведев прокомментировал камбэк с 0:2 по сетам в полуфинале AO.

Он обыграл Александра Зверева 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3.

В интервью на корте он рассказал, о чем думал, когда уступал 0:2 по сетам.

«В тот момент было тяжело. В первом сете мы оба играли не очень хорошо. Во втором я сыграл чуть лучше, но он прибавил сильно – сделал два брейка, выиграл 6:3, у меня не было шансов на его подаче. Я был немного потерян.

Но в третьем сете я сказал себе, что если проиграю, то все равно хочу собой гордиться – и бороться до конца. Если проиграю, то проиграю. В итоге удалось победить. И я очень горжусь.

В третьем сете я почувствовал, что физически устал – а по нему такого впечатления не было. Я понял, что больше не могу бегать в розыгрышах из 40 ударов. И решил играть агрессивнее. Опять же – если не сработает, то хотя бы попробовал. А в итоге сработало, у меня пошли хорошие удары, я начал лучше подавать.

А на тай-брейках было невероятно. При счете 5:5 в четвертом сете мне немного повезло. Я хотел подрезать, но не укорачивать.

Иногда нужно везение. И сегодня мой день.