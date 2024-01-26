Медведев о камбэке в матче со Зверевым: «В третьем сете сказал себе, что если проиграю, то все равно хочу собой гордиться – и бороться до конца»

Теги Australian Open ATP Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал камбэк с 0:2 по сетам в полуфинале AO.

Он обыграл Александра Зверева 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3.

В интервью на корте он рассказал, о чем думал, когда уступал 0:2 по сетам.

«В тот момент было тяжело. В первом сете мы оба играли не очень хорошо. Во втором я сыграл чуть лучше, но он прибавил сильно – сделал два брейка, выиграл 6:3, у меня не было шансов на его подаче. Я был немного потерян.

Но в третьем сете я сказал себе, что если проиграю, то все равно хочу собой гордиться – и бороться до конца. Если проиграю, то проиграю. В итоге удалось победить. И я очень горжусь.

В третьем сете я почувствовал, что физически устал – а по нему такого впечатления не было. Я понял, что больше не могу бегать в розыгрышах из 40 ударов. И решил играть агрессивнее. Опять же – если не сработает, то хотя бы попробовал. А в итоге сработало, у меня пошли хорошие удары, я начал лучше подавать.

А на тай-брейках было невероятно. При счете 5:5 в четвертом сете мне немного повезло. Я хотел подрезать, но не укорачивать.
Иногда нужно везение. И сегодня мой день.

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29 комментариев
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Извините, продублирую правду:
Если смотреть матчи Медведева в обратной перемотке, то можно увидеть, как он устаёт

Всех болеющих за Медведева с победой!
+88
-3
+85
Даня, мы все тобой гордимся! Удачи в финале! 😄
+24
0
+24
Молодец. С победой!
+19
-2
+17
Ответ Czarn
Эта игра, уверен, прибавила седых волос многим болельщикам Даниила!😄
Это ещё спасибо, что на матч принял, а мог ведь и сам на матч подавать - вот там все нервы бы выжгло
+13
0
+13
Брависсимо Даниил -отыгрался с 0-2 и победил в тяжёлом полуфинале-красавец !
+12
0
+12
Спасибо, что боролся. После третьего сета казалось, что всё, чемодан - аэропорт - Монако
+11
0
+11
Киса была последнее время очень непослушной и царапалась, даже сьела очень крупного карася, но добрые руки Дани растопили её сердце))
+12
-3
+9
Просто красавчик , что тут говорить..с 0:2 отыграться , ждём финал теперь !
+9
0
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Зверева даже жалко - терпеть такую безжалостную доминацию, с любого счета. Ничего, на девках отыграется…
+10
-1
+9
Сашку жалко, даже очень. Надеюсь, он когда-нибудь возьмёт свой шлем. Но Даня...Это просто что-то!!! Как мы тут все выдержали эту пытку - непонятно😆 Удачи в финале!!!
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0
+6
Эта игра, уверен, прибавила седых волос многим болельщикам Даниила!😄
+6
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+6
Чисто тролльнул Зверева, что не хотел укорачивать)
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+6
Медведь - царь Зверей!!!
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Даня сегодня просто показал что такое стоицизм. Выстоять и выиграть, красавец!
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Он когда устает только рвать начинает, потому что вынужден атаковать, хаха
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У Медведева на самом деле чуть ли не каждый победный матч со Зверевым по такому сценарию проходит. В первой половине чего-то ждёт, во второй сношать начинает. На вскидку помню только, как он его в Шанхае-19 с первых же геймов шатать начал, да на итоговом победном.
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+3
Очень адекватно. Реально перестроил игру (исключил розыгрыши по 40 ударов). И пошло - поехало. Чуть везения было. Ну а как же без него?!
+3
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+2
Укороченный с приёма исполнил Даня! Когда я это видел?! Это решило тайбрек!
Даня сказал, что это произошло случайно, но я понял это как чемпионскую рискованную импровизацию, которая прошла и прибила Зверева.
+3
-1
+2
Ответ Кот под ногами майора
Это ещё спасибо, что на матч принял, а мог ведь и сам на матч подавать - вот там все нервы бы выжгло
Самому ему закрывать сложнее)))
+1
0
+1
Смотрел от начала и до конца и сомнений не было что проиграет Даня! Молодец , гордом то распирает
+1
0
+1
3-4 сеты были хорошие, особенно таи. Но вот 5ый - там Зверев самоуничтожился анфорсами...
+1
0
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Мы очень гордимся тобой Даниил!
Всех с победой. Победы в финале.
Верим, мы с тобой Даниил.
+1
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Красава!
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Я думаю, Синнеру серьезно нужно приготовиться к Дане! Будем надеяться, что ему мало что поможет) Даню с победой и удачи в финале)
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Все супер, конечно, но нельзя сразу начинать играть агрессивно?) очень хорошо же получается)
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Теперь просто обязан забирать!
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Ну Даниил нервам ты потрепал нам и себе конечно по ходу матча ! С тяжёлой победой в затяжном матче тебя , в котором ты отыгрался с 0-2 -молодчик, спасибо !
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Слова не мальчика , но мужа.
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