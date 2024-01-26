Зверев о причинах поражения от Медведева: «Я заболел после матча с Алькарасом, у меня была температура. Против Даниила невозможно играть, когда ты не готов на 100% физически»

Александр Зверев прокомментировал поражение в полуфинале Australian Open.

Он уступил Даниилу Медведеву 7:5, 6:3, 6:7(4), 6:7(5), 3:6.

– Когда вы почувствовали, что матч начал меняться? В какой-то момент второго сета вы вполне доминировали. Когда все начало меняться?

– К концу второго сета я начал уставать. Я уже не чувствовал себя таким свежим.

Я немного приболел. Я заболел после матча с Алькарасом, у меня была температура и все такое. И это не способствовало восстановлению, я довольно много играл.

Да, у меня просела энергия в конце второго сета. А против него невозможно играть, когда ты не готов на 100% физически, потому что он буквально ничего тебе не отдает.

Он заставляет тебя работать в каждом розыгрыше, и если ты не можешь, то все становится гораздо сложнее. Да, у меня были шансы в третьем и четвертом сетах, но я играл не так, как в первых двух.

Я не проигрывал свою подачу, но чувствовал, что в первых двух сетах могу делать брейки. В третьей партии все куда-то исчезло.

– Единственный раз, когда вы проиграли с 2:0 по сетам, случился в финале US Open. Из-за этого вам вдвойне труднее?

– Да, неприятно. Но меня больше расстраивает то, что я не чувствовал себя на 100% физически. Это меня больше расстраивало. Это как бы лишило меня шанса. Я достаточно хорошо играл во время австралийской серии. Все это время показывал очень, очень хороший теннис.

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