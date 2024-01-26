Зверев о причинах поражения от Медведева: «Я заболел после матча с Алькарасом, у меня была температура. Против Даниила невозможно играть, когда ты не готов на 100% физически»
Александр Зверев прокомментировал поражение в полуфинале Australian Open.
Он уступил Даниилу Медведеву 7:5, 6:3, 6:7(4), 6:7(5), 3:6.
– Когда вы почувствовали, что матч начал меняться? В какой-то момент второго сета вы вполне доминировали. Когда все начало меняться?
– К концу второго сета я начал уставать. Я уже не чувствовал себя таким свежим.
Я немного приболел. Я заболел после матча с Алькарасом, у меня была температура и все такое. И это не способствовало восстановлению, я довольно много играл.
Да, у меня просела энергия в конце второго сета. А против него невозможно играть, когда ты не готов на 100% физически, потому что он буквально ничего тебе не отдает.
Он заставляет тебя работать в каждом розыгрыше, и если ты не можешь, то все становится гораздо сложнее. Да, у меня были шансы в третьем и четвертом сетах, но я играл не так, как в первых двух.
Я не проигрывал свою подачу, но чувствовал, что в первых двух сетах могу делать брейки. В третьей партии все куда-то исчезло.
– Единственный раз, когда вы проиграли с 2:0 по сетам, случился в финале US Open. Из-за этого вам вдвойне труднее?
– Да, неприятно. Но меня больше расстраивает то, что я не чувствовал себя на 100% физически. Это меня больше расстраивало. Это как бы лишило меня шанса. Я достаточно хорошо играл во время австралийской серии. Все это время показывал очень, очень хороший теннис.
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Но говорить о том, что у него просел уровень после 2 сета как-то странно. По мне Зверев играл в 3-4 сете даже лучше, чем в 1-2. Особенно это касается подачи. Просто Медведев поднял уровнь. В 5-м да, Зверев просел психологически.
В прошлом году 5:1 в личках было потому что Сашенька набирал форму после травмы
Сегодня с 0:2 на 3:2 камбек случился потому что Сашеньку лихорадило
Даже интересно, какие отмазы Киса придумает при следующем проигрыше своему хозяину? Конфетки кис-кис оказались слишком кислыми перед матчем?
Но отмазываться не стал, сразу сказал, что просто играл паршиво.
Медведь сегодня его психологически съел и возможно в рехаб отправил.
Здоровья Шурику! А то чёйта nextNextGen’ы шибко расхорохорились. Пора бы старичкам чутка приструнить это "будущее тенниса"
Перед таким турнир сыграл United cup, может и не стоило...
но выиграл он его с очень запоминающе...