Зверев о причинах поражения от Медведева: «Я заболел после матча с Алькарасом, у меня была температура. Против Даниила невозможно играть, когда ты не готов на 100% физически»

Теги Australian Open ATP Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Александр Зверев прокомментировал поражение в полуфинале Australian Open.

Он уступил Даниилу Медведеву 7:5, 6:3, 6:7(4), 6:7(5), 3:6.

– Когда вы почувствовали, что матч начал меняться? В какой-то момент второго сета вы вполне доминировали. Когда все начало меняться?

– К концу второго сета я начал уставать. Я уже не чувствовал себя таким свежим.

Я немного приболел. Я заболел после матча с Алькарасом, у меня была температура и все такое. И это не способствовало восстановлению, я довольно много играл.

Да, у меня просела энергия в конце второго сета. А против него невозможно играть, когда ты не готов на 100% физически, потому что он буквально ничего тебе не отдает.

Он заставляет тебя работать в каждом розыгрыше, и если ты не можешь, то все становится гораздо сложнее. Да, у меня были шансы в третьем и четвертом сетах, но я играл не так, как в первых двух.

Я не проигрывал свою подачу, но чувствовал, что в первых двух сетах могу делать брейки. В третьей партии все куда-то исчезло.

– Единственный раз, когда вы проиграли с 2:0 по сетам, случился в финале US Open. Из-за этого вам вдвойне труднее?

– Да, неприятно. Но меня больше расстраивает то, что я не чувствовал себя на 100% физически. Это меня больше расстраивало. Это как бы лишило меня шанса. Я достаточно хорошо играл во время австралийской серии. Все это время показывал очень, очень хороший теннис.

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50 комментариев
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пошли оправдания
+63
-2
+61
У Дани так-то тоже всю жизнь сопли из носа и жопа чешется (хорошо, что не наоборот)
+58
-4
+54
Смотрел видео конференции. На Александре лица нет, просто опустошен. Жаль его.

Но говорить о том, что у него просел уровень после 2 сета как-то странно. По мне Зверев играл в 3-4 сете даже лучше, чем в 1-2. Особенно это касается подачи. Просто Медведев поднял уровнь. В 5-м да, Зверев просел психологически.
+44
-2
+42
Записываем:
В прошлом году 5:1 в личках было потому что Сашенька набирал форму после травмы
Сегодня с 0:2 на 3:2 камбек случился потому что Сашеньку лихорадило
Даже интересно, какие отмазы Киса придумает при следующем проигрыше своему хозяину? Конфетки кис-кис оказались слишком кислыми перед матчем?
+36
-4
+32
Ответ Владимир Мельничук
пошли оправдания
А у него всегда так. Все виноваты кроме него, каждый раз есть «что-то», что ему помешало выиграть. Чемпионы так себя не ведут
+28
-4
+24
Кстати по игре этого не было заметно, уровень прекрасный
+18
-1
+17
После таких гнилых отмазки вдвойне приятно, что Шурок сегодня проиграл, причем (почти) без чокерства. Почему-то молчит про % своей первой подаче в 3 и 4 сете - упал у него уровень, ага.
+14
-1
+13
Был у меня приятель, который, когда проигрывал мне в FIFA, сразу говорил, что он приболевший, его отвлекли, у него что-то с компом и т.д. Кисочкин сейчас мне его напомнил))
+15
-3
+12
Зверев ты отыграл нормально , матч был равных возможностей , но Даниилу удалось прибавить в физике , а ты чуть" подсел" не только физически но и психологически да и в движении и поэтому проиграл , а Медведев молодчик -отыгрался с 0-2 !
+10
0
+10
Поэтому у сетки базарил, чтобы заразить
+9
0
+9
Не понос, так золотуха
+10
-2
+8
Насколько же Даня выше и сильнее как личность. Ну, а планктону удачи в поедании нетфликсовой жвачки, где чёрное выставляют белым
+10
-2
+8
Вот Новак сегодня, очевидно, из-за жары профукал в дым два первых сета. Но жаловаться на это не стал. Потому Киса и не Джокер
+8
0
+8
Ответ aapirogov
После таких гнилых отмазки вдвойне приятно, что Шурок сегодня проиграл, причем (почти) без чокерства. Почему-то молчит про % своей первой подаче в 3 и 4 сете - упал у него уровень, ага.
После 2-го сета приболел, бывает.
+7
0
+7
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Как же часто он болеет, что 12 раз уже проиграл
+6
0
+6
Не забывайте что и кисы диабет. Я вообще не понимаю как он все это вывозит. И еще, при диабете даже незначительная инфекция дает осложнения. Так что я бы не угорал над зверем
+6
0
+6
Ответ Imperor7
Поэтому у сетки базарил, чтобы заразить
Ахаха))) подышал на Данечку))) а до этого Джокович, видимо, на Зверева подышал:)))
+6
0
+6
Ответ Кот под ногами майора
У Дани так-то тоже всю жизнь сопли из носа и жопа чешется (хорошо, что не наоборот)
Яйца еще приходится постоянно поправлять
+5
0
+5
Ответ Crestbook
Вот Новак сегодня, очевидно, из-за жары профукал в дым два первых сета. Но жаловаться на это не стал. Потому Киса и не Джокер
Новаку ещё ветер мешал явно.
Но отмазываться не стал, сразу сказал, что просто играл паршиво.
+4
0
+4
Ответ Кот под ногами майора
У Дани так-то тоже всю жизнь сопли из носа и жопа чешется (хорошо, что не наоборот)
🤣
+4
0
+4
Это не оправдание, а намек на то, что страшно представить сколько бы он баранок навесил в пяти сетах, если бы был готов на 100% 😁.
+4
0
+4
В этом весь Кисочкин. Опять оправдания, поэтому он и не чемпион.

Медведь сегодня его психологически съел и возможно в рехаб отправил.
+4
0
+4
травма температура понос. Вот это отличает великих от зверевых. Они в понос перетерпят
+3
0
+3
Ответ Sincere
Он же диабетик, так что да, регулярно
И не просто диабетик, а инсулинозависимый, ему контроль сахара нужен постоянно
+3
0
+3
"медвежья болезнь" это называется, дада

Здоровья Шурику! А то чёйта nextNextGen’ы шибко расхорохорились. Пора бы старичкам чутка приструнить это "будущее тенниса"
+3
0
+3
Ответ Сергей Сергеев
он во время матча мерял у себя уровень сахара он это постоянно делает ?
Да, он диабетик.
+3
0
+3
Ответ Владимир Мельничук
пошли оправдания
Самое главное. Играл хорошо с сильным противником, был близок к победе. Где-то не повезло (тай 4 сета) Чего отмазываться?.
+3
0
+3
Ответ Сергей Сергеев
он во время матча мерял у себя уровень сахара он это постоянно делает ?
Он же диабетик, так что да, регулярно
+3
0
+3
Ответ Phantom3000
Яйца еще приходится постоянно поправлять
Титановые, брякают)
+3
0
+3
Много играл, не довосстанавливался, иммунитет садится в таких случаях...

Перед таким турнир сыграл United cup, может и не стоило...

но выиграл он его с очень запоминающе...
+3
0
+3
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