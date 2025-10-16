Медведев вышел в четвертьфинал на 4-м турнире подряд

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Алматы.

Во втором круге россиянин победил 76-ю ракетку мира Адама Уолтона – 7:5, 7:6(0). Во втором сете он отыгрался со счета 1:4.

Медведев на четвертом турнире подряд доходит минимум до четвертьфинала. Вообще для него это 88-й четвертьфинал в карьере. Россиянин также стал вторым игроком после Карлоса Алькараса, который минимум 12 раз дошел до этой стадии в сезоне-2025.

Дальше Медведев сыграет с Фабианом Марожаном. Он ведет у венгра в личке 1:0.