Зверев о том, было ли ему сложнее играть на фоне обвинений в домашнем насилии: «Меня это не беспокоит. Любой человек с более-менее адекватным IQ понимает, что происходит»
Александр Зверев рассказал, каково ему было играть на Australian Open на фоне обвинений в домашнем насилии.
Он уступил Даниилу Медведеву в полуфинале 7:5, 6:3, 6:7(4), 6:7(5), 3:6.
– Учитывая те новости, которые пришли из Германии в начале турнира, было ли вам сложнее сохранять концентрацию?
– Нет, потому что, как я уже говорил, любой человек с более-менее адекватным IQ понимает, что происходит. Надеюсь, большинство из вас тоже. Меня это не беспокоит.
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Это даже близко не было сродни позору с Тимом в финале ЮСО, в 3-4 сетах оба играли сильно и Дане приходилось действительно показывать класс, чтобы победить. Вот если он ментально сломается и больше такой уровень в этом году не покажет, тогда и будете улюлюкать, но сейчас это выглядело достойно и есть надежда, что в этом году почти на каждом шлеме будет 5 реальных претендентов.
Да Сань, мы все понимаем…