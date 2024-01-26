Зверев о том, было ли ему сложнее играть на фоне обвинений в домашнем насилии: «Меня это не беспокоит. Любой человек с более-менее адекватным IQ понимает, что происходит»

Александр Зверев рассказал, каково ему было играть на Australian Open на фоне обвинений в домашнем насилии.

Он уступил Даниилу Медведеву в полуфинале 7:5, 6:3, 6:7(4), 6:7(5), 3:6.

– Учитывая те новости, которые пришли из Германии в начале турнира, было ли вам сложнее сохранять концентрацию?

– Нет, потому что, как я уже говорил, любой человек с более-менее адекватным IQ понимает, что происходит. Надеюсь, большинство из вас тоже. Меня это не беспокоит.

Зверева наказали за нападение на бывшую девушку. Это уже вторые обвинения в насилии

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