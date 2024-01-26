Зверев о том, было ли ему сложнее играть на фоне обвинений в домашнем насилии: «Меня это не беспокоит. Любой человек с более-менее адекватным IQ понимает, что происходит»

Теги Australian Open ATP Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Александр Зверев рассказал, каково ему было играть на Australian Open на фоне обвинений в домашнем насилии.

Он уступил Даниилу Медведеву в полуфинале 7:5, 6:3, 6:7(4), 6:7(5), 3:6.

– Учитывая те новости, которые пришли из Германии в начале турнира, было ли вам сложнее сохранять концентрацию?

– Нет, потому что, как я уже говорил, любой человек с более-менее адекватным IQ понимает, что происходит. Надеюсь, большинство из вас тоже. Меня это не беспокоит.

Зверева наказали за нападение на бывшую девушку. Это уже вторые обвинения в насилии

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
как кто-то написал, не завидую сегодня девушке зверева))
+36
-1
+35
Хороший вопрос)) После отлета с 0-2 самое то) Удивительно, что он интервьюеру не втащил для подтверждения🤣
+11
-2
+9
А что происходит? Наверное у меня не совсем адекватное IQ, не понимаю.
+10
-3
+7
если бы немец победил, никто и не спрашивал про это ! А так герой и положительный персонаж Netflix- вынимай!
+4
0
+4
По прозвищу «Зверь»!
+2
0
+2
Ответ Potapson
По прозвищу «Зверь»!
Сюткинист)
+2
0
+2
Лицо у Саши злое.Медведев псих на корте..язва и шоумен..но в жизни видно это другой человек..семейный..любит отдыхать гонки,футбол игры.Саша же какой то серьезный..реагирует нервно ..сегодня ракеткой избил сетку(она женского рода кстати)
+1
0
+1
Ответ Potapson
По прозвищу «Зверь»!
Скорее Киса))
+1
0
+1
Зверев уже не в первый раз эту фразу повторяет и я теряюсь, что это: антикризисный штаб заставил выучить или, наоборот, просили молчать, а он самовыражается:)
+1
-1
0
Какие же вы малодушные и злые, Саша почти совершил подвиг и изгнал из себя Кису, это мог быть всего второй раз в жизни. Предварительно деклассировал "идола на замену" местной секты бамосей и сделал это не в первый раз.

Это даже близко не было сродни позору с Тимом в финале ЮСО, в 3-4 сетах оба играли сильно и Дане приходилось действительно показывать класс, чтобы победить. Вот если он ментально сломается и больше такой уровень в этом году не покажет, тогда и будете улюлюкать, но сейчас это выглядело достойно и есть надежда, что в этом году почти на каждом шлеме будет 5 реальных претендентов.
0
0
0
Один раз - случайность. Два раза - система.
Да Сань, мы все понимаем…
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий