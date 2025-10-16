Александрова вышла в 10-й четвертьфинал в сезоне

Екатерина Александрова сыграет в четвертьфинал WTA 500 в Нинбо.

Десятая ракетка мира обыграла во втором круге Юэ Юань – 6:3, 6:3.

Для россиянки это десятый четвертьфинал в сезоне, последний раз она уступила на этой стадии в июле. Вообще ее баланс – 7:2.

Дальше Александрова сыграет с 33-й ракеткой мира Маккартни Кесслер, с которой никогда ранее не встречалась.