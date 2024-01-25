Хенмэн о матче Джоковича и Синнера: «Думаю, будет сенсация»

Теги Новак Джокович Тим Хенмэн Australian Open ATP Янник Синнер Теннис

Тим Хенмэн прокомментировал предстоящий матч Новака Джоковича и Янника Синнера.

Они сыграют за выход в финал Australian Open. Джокович выиграл все 10 полуфиналов и финалов на этом «Большом шлеме».

«На пути к полуфиналу ни у кого из них не было таких проблем с физическим состоянием, как у Медведева или Зверева. Но я не думаю, что это сильно что-то меняет.

Я считаю, что Синнер больше всех спрогрессировал за последние шесть месяцев. Посмотрите на его игру в конце сезона-2023, на то, как он впервые победил Джоковича на итоговом турнире АТР.

У него есть вера в себя, потому что он его уже обыгрывал. Конечно, пятисетовый формат – это совсем другое, но я считаю, что он способен. Думаю, будет сенсация».

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11 комментариев
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Сенсация это например победа Истомина над Джоковичем на АО несколько лет назад, а победа Синнера над Новаком нынче не будет сенсацией, Синнер силён, да Новак фаворит небольшой, но Синнер вполне может победить и все это понимают, так что сенсации быть не может.
+6
-1
+5
Вряд ли, я так не думаю и тем более Джокович)))
+4
-1
+3
Победа любого из них не будет сенсацией. Или он имеет ввиду что оба снимутся с ао?
+3
0
+3
С Хенмана еще не спросили швейцарские братки в подворотне за 1/4 уимблдона 2001, так что лучше бы не глазил Джоковича.
+3
-1
+2
не хотелось бы никаких сенсаций,
пусть многолетняя традиция не нарушается)
+3
-1
+2
зря так дмаешь
+1
0
+1
Ответ Великий Алонсо
Сенсация это например победа Истомина над Джоковичем на АО несколько лет назад, а победа Синнера над Новаком нынче не будет сенсацией, Синнер силён, да Новак фаворит небольшой, но Синнер вполне может победить и все это понимают, так что сенсации быть не может.
У Новака локоть тогда подводил, Хён в той же ситуации его обыграл
+2
-1
+1
Ответ Almaz1995
Ты абсолютно прав. Может он под сенсацией имел ввиду победу Синнера в 3 сетах,мало ли..
Как Карацева?
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