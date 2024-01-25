Хенмэн о матче Джоковича и Синнера: «Думаю, будет сенсация»

Тим Хенмэн прокомментировал предстоящий матч Новака Джоковича и Янника Синнера.

Они сыграют за выход в финал Australian Open. Джокович выиграл все 10 полуфиналов и финалов на этом «Большом шлеме».

«На пути к полуфиналу ни у кого из них не было таких проблем с физическим состоянием, как у Медведева или Зверева. Но я не думаю, что это сильно что-то меняет.

Я считаю, что Синнер больше всех спрогрессировал за последние шесть месяцев. Посмотрите на его игру в конце сезона-2023, на то, как он впервые победил Джоковича на итоговом турнире АТР.

У него есть вера в себя, потому что он его уже обыгрывал. Конечно, пятисетовый формат – это совсем другое, но я считаю, что он способен. Думаю, будет сенсация».