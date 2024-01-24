Синнер о полуфинале против Джоковича: «Я буду контролировать все зависящее от меня»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Янник Синнер Теннис

Янник Синнер прокомментировал предстоящий матч против Новака Джоковича.

Они встретятся в полуфинале Australian Open. Серб ведет в личном противостоянии 4:2. В последнем матче в ноябре 2023 года на Кубке Дэвиса Синнер отыграл тройной матчбол и победил со счетом 6:2, 2:6, 7:5.

«Я тренируюсь ради того, чтобы играть против лучших в мире. У него здесь потрясающая статистика, так что для меня честь играть против него, особенно на финальных стадиях турнира, где все еще интереснее.

Я жду матча с нетерпением, честно говоря. Я знаю, что он будет очень тяжелым. Я буду контролировать все зависящее от меня, выложусь на 100%, правильно настроюсь и буду сражаться за каждый мяч. Увидим результат. Кто бы ни был моим соперником, я не могу сделать больше, чем это. 

Так что я очень жду матч и стараюсь подготовиться к ней наилучшим способом».

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Скрытый финал! Вперед Ноле!
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