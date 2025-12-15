Шарапова показала, как учит сына цветам на русском языке

Мария Шарапова показала, как обучает сына русскому языку.

Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова выложила в соцсети видео, где учит трехлетнего сына Теодора названиям цветов на русском языке.

Шарапова с детства жила в США. В сентябре россиянка продала дом в Лос-Анджелесе баскетболисту Луке Дончичу , чтобы проводить больше времени с женихом Александром Гилксом и сыном в Европе.

