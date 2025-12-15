Шарапова показала, как учит сына цветам на русском языке
Мария Шарапова показала, как обучает сына русскому языку.
Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова выложила в соцсети видео, где учит трехлетнего сына Теодора названиям цветов на русском языке.
Шарапова с детства жила в США. В сентябре россиянка продала дом в Лос-Анджелесе баскетболисту Луке Дончичу, чтобы проводить больше времени с женихом Александром Гилксом и сыном в Европе.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Шараповой
