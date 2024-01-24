Медведев о полуфинале Джоковича и Синнера: «Я хочу, чтобы они играли 7,5 часов с тай-брейком 30:28 в пятом сете»

Даниил Медведев рассказал, с кем бы сыграл в финале Australian Open.

Россиянин встретится в полуфинале с Александром Зверевым, у которого ведет 11:7 по личным встречам. Во втором полуфинале Новак Джокович встретится с Янником Синнером. Счет Медведева против Синнера – 6:3, против Джоковича – 5:10.

– Спрошу о матче, который будет перед вашим следующим – о полуфинале между Джоковичем и Синнером. Новак здесь выиграл все 10 полуфиналов и все 10 финалов. Вы надеетесь, что Янник обо всем позаботится, или считаете, что, чтобы вписать себя в историю турнира, нужно победить здесь именно Джоковича?

– На самом деле Янник сейчас играет очень хорошо. Допустим я выйду в финал, и если вы спросите, с кем из них лучше играть – с Новаком, который здесь никогда не проигрывал, у которого безумная статистика, или с Янником, который не проиграл ни сета, даже когда у него было 1:5 на тай-брейке – то я честно скажу, что не знаю (улыбается). Правда не знаю. Я хочу, чтобы они играли 7,5 часов с тай-брейком 30:28 в пятом сете, и тогда, может быть, они будут немного уставшими в воскресенье.

Я думаю, это будет отличный матч. С удовольствием посмотрю сколько смогу. Я буду готовиться к своему, но если у меня найдется немного времени на просмотр, буду наслаждаться. У них было великолепное противостояние в конце сезона в Турине и на Кубке Дэвиса, так что я посмотрю с удовольствием.

Посмотрим, кто победит, и потом, надеюсь, вы зададите мне вопрос перед финалом (улыбается).

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open