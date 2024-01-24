Медведев о полуфинале Джоковича и Синнера: «Я хочу, чтобы они играли 7,5 часов с тай-брейком 30:28 в пятом сете»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев рассказал, с кем бы сыграл в финале Australian Open.

Россиянин встретится в полуфинале с Александром Зверевым, у которого ведет 11:7 по личным встречам. Во втором полуфинале Новак Джокович встретится с Янником Синнером. Счет Медведева против Синнера – 6:3, против Джоковича – 5:10.

– Спрошу о матче, который будет перед вашим следующим – о полуфинале между Джоковичем и Синнером. Новак здесь выиграл все 10 полуфиналов и все 10 финалов. Вы надеетесь, что Янник обо всем позаботится, или считаете, что, чтобы вписать себя в историю турнира, нужно победить здесь именно Джоковича?

– На самом деле Янник сейчас играет очень хорошо. Допустим я выйду в финал, и если вы спросите, с кем из них лучше играть – с Новаком, который здесь никогда не проигрывал, у которого безумная статистика, или с Янником, который не проиграл ни сета, даже когда у него было 1:5 на тай-брейке – то я честно скажу, что не знаю (улыбается). Правда не знаю. Я хочу, чтобы они играли 7,5 часов с тай-брейком 30:28 в пятом сете, и тогда, может быть, они будут немного уставшими в воскресенье.

Я думаю, это будет отличный матч. С удовольствием посмотрю сколько смогу. Я буду готовиться к своему, но если у меня найдется немного времени на просмотр, буду наслаждаться. У них было великолепное противостояние в конце сезона в Турине и на Кубке Дэвиса, так что я посмотрю с удовольствием.

Посмотрим, кто победит, и потом, надеюсь, вы зададите мне вопрос перед финалом (улыбается).

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33 комментария
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Ответ Николай Бойко
>с тай-брейком 30:28 А разве такое ещё возможно?
Хоть 100:98. Должно быть преимущество в два мяча.
+17
-1
+16
Медведев сам походу не понимает что он более вероятно сам будет 5 мучительных сетов гонять
+21
-6
+15
Ответ Другая_
Где они взяли расписание? На оф. сайте пока нет
А чего его брать. У Джоковича и Синнера на день больше отдыха. Они начнут первыми.
+13
-1
+12
Ответ Николай Бойко
>с тай-брейком 30:28 А разве такое ещё возможно?
Рыбакина на этом АО проиграла тай со счётом 20-22
+8
-2
+6
Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
А почему это табор должен нахваливать берлогу? Табор так и не считает …
+6
-2
+4
Ответ Йенс Мустерманн
Табор считает даньку за своего.
Это не табор так считает, а берлога или те, кто пытается на двух стульях усидеть…😏ну они и не таборяне так-то…
+4
0
+4
Ответ daiv18
Медведев сам походу не понимает что он более вероятно сам будет 5 мучительных сетов гонять
Похоже, понимает.
+4
0
+4
Ответ Йенс Мустерманн
Одни из самых ярых таборян топят за даньку и нахваливают каждый его перл, будто это откровение божье )
Ярый таборянин может нахваливать только перлы акробата (как вы называете Джоковича😉 )
+4
0
+4
Ответ Йенс Мустерманн
Одни из самых ярых таборян топят за даньку и нахваливают каждый его перл, будто это откровение божье )
Насколько помню, табор расколот на две группы. К примеру, Зорькин, Хельга, Ставрогин и ко совсем не любят Данечку, считают, что он Джоку принципиально вредит, а перед Надалем стелется, хоть и вида не подает))
+3
0
+3
Джокович возьмет и устроит...И будешь ты с Сашко в субботу играть!
+5
-2
+3
Джок
Вызов принят
+2
0
+2
Ответ Buharoid
А с чего Даничка рассуждает так, как будто он сам уже в финале?
Даничка сказал "допустим я выйду в финал"
Попробуйте всю новость прочитать
+4
-2
+2
Ответ Николай Бойко
Да я затупил, думал, счет сета до двух, а не тай-брейка)
Так и без тая Изнер с Маю на Уиме сыграли 70-68
+2
0
+2
Ответ Stas Salesov
Насколько помню, табор расколот на две группы. К примеру, Зорькин, Хельга, Ставрогин и ко совсем не любят Данечку, считают, что он Джоку принципиально вредит, а перед Надалем стелется, хоть и вида не подает))
Ага. На таборитов и чашников)
+1
0
+1
Понятно, что это шутка. Но всё равно лишняя.
тятяТони уже пожелал ****** и ему, и Новаку
https://www.sports.ru/tennis/1115572720-toni-nadal-o-shansax-rafaelya-na-australian-open-on-pribavlyaet-teper-.html
И "бумеранг добра" не замедлил с возвращением в точку отправления.
Как бы самому Дане на пришлось играть 7,5 часов.
"Не буди лихо, пока оно тихо"(с)
+10
-9
+1
Ответ La Gushka
Хотеть, конечно, не вредно!
Добрый и ласковый Миша)
0
0
0
Ответ Buharoid
А с чего Даничка рассуждает так, как будто он сам уже в финале?
где он так сказал?
0
0
0
>с тай-брейком 30:28
А разве такое ещё возможно?
+1
-1
0
Ответ sedric
А чего его брать. У Джоковича и Синнера на день больше отдыха. Они начнут первыми.
Меня время интересует, занята буду в пятницу сильно. Думала может уже есть, раз говорят.
0
0
0
Ответ S.Graf
Рыбакина на этом АО проиграла тай со счётом 20-22
Да я затупил, думал, счет сета до двух, а не тай-брейка)
+1
-1
0
Надеюсь в финале будет Сюткин, а не самонадеянный наш.
0
0
0
Тай-брейк должен закончиться в идеале - в воскресенье, за час до финала.. Вспомним гениальную двухдневную зарубу подаванов на Уимблдоне
0
0
0
Данилка заботливый, хочет чтоб его дружок Саша выиграл финал
+2
-2
0
Хотеть, конечно, не вредно!
+1
-1
0
Где они взяли расписание? На оф. сайте пока нет
+2
-2
0
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