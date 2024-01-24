Алькарас о том, может ли кто-то обыграть Джоковича: «У тех, кто дошел до полуфинала, достаточный уровень для победы над ним»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Александр Зверев Даниил Медведев Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Карлос Алькарас рассказал, может ли кто-то обыграть Джоковича на Australian Open.

На этом турнире серб выиграл все 10 полуфиналов и финалов. В сетке, помимо Джоковича, остались Янник Синнер, Даниил Медведев и Александр Зверев.

– В прошлом году вы были единственным, кто обыграл Джоковича на «Большом шлеме». Как вы думаете, сможет ли кто-то сделать то же самое сейчас?

– Думаю, у тех, кто дошел до полуфинала, достаточный уровень для победы над ним. Увидим.

Новака тяжело обыграть на любом турнире, а на «Большом шлеме» это еще сложнее. Но ему придется встретиться с Янником Синнером, он сейчас невероятно играет – не проиграл ни сета на этом турнире. Это говорит о его уровне и о том, что он может победить Джоковича.

Так что увидим. Конечно, я собираюсь посмотреть эти матчи. И да, думаю, что на этой стадии все играют так, что могут его победить.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Когда необходимо, возрастной и недолеченный Новак включает такие резервы, что его молодые соперники пасуют.
+11
0
+11
26-го в полуфиналах любой может обыграть любого
+2
-1
+1
Интересно, сглазить пытается, памятуя о том, как сам Зверев его очень грамотно метканул на последнем ЮСО.
+1
0
+1
Ответ S.Graf
Во как. А вот что говорил халосый мальцик о себе, любимом: "тем, кто хочет меня обыграть, придется страдать" (с) перед матчем с Саньком Зверевым на ЮСО-23 https://www.sports.ru/tennis/1115445033-karlos-alkaras-tem-kto-xochet-menya-obygrat-pridetsya-stradat.html Какой скломный мальцик, какое уважение к соперникам! м-даа ....
он английским очень плохо владеет - мог неудачное слово подобрать
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий