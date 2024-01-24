Алькарас о том, может ли кто-то обыграть Джоковича: «У тех, кто дошел до полуфинала, достаточный уровень для победы над ним»

Карлос Алькарас рассказал, может ли кто-то обыграть Джоковича на Australian Open.

На этом турнире серб выиграл все 10 полуфиналов и финалов. В сетке, помимо Джоковича, остались Янник Синнер, Даниил Медведев и Александр Зверев.

– В прошлом году вы были единственным, кто обыграл Джоковича на «Большом шлеме». Как вы думаете, сможет ли кто-то сделать то же самое сейчас?

– Думаю, у тех, кто дошел до полуфинала, достаточный уровень для победы над ним. Увидим.

Новака тяжело обыграть на любом турнире, а на «Большом шлеме» это еще сложнее. Но ему придется встретиться с Янником Синнером, он сейчас невероятно играет – не проиграл ни сета на этом турнире. Это говорит о его уровне и о том, что он может победить Джоковича.

Так что увидим. Конечно, я собираюсь посмотреть эти матчи. И да, думаю, что на этой стадии все играют так, что могут его победить.

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