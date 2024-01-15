Мирра Андреева о матче с Жабер: «Мне нравится, как она играет. Буду выкладываться на все сто, чтобы постараться победить»

Мирра Андреева поделилась ожиданиями от матча с Онс Жабер.

Они встретятся во втором круге Australian Open.

– Ты говорила, что это твой кумир, что тебе нравится ее игра, ее отношение к делу. Теперь тебе предстоит сыграть с кумиром. Что ты ожидаешь от этого матча? И когда увидела сетку, в принципе, потенциально уже задумывалась?

– Да, я стараюсь не смотреть сетку, но первые два круга ты хочешь не хочешь все равно увидишь. И да, я говорила много раз, что мне нравится, как она играет, поэтому я очень жду этого матча, очень хочу с ней сыграть, посмотреть, что она покажет на корте. Я буду выкладываться на все сто, чтобы постараться выиграть этот матч, потому что это тоже невероятный опыт для меня – сыграть с еще одним достаточно опытным соперником. Поэтому я очень жду этого матча, скорее всего, мы будем играть в среду, и надеюсь, всем понравится, – сказала Андреева корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

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