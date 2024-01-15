Мирра Андреева о высоких ожиданиях: «Если ты будешь думать, что обязана проходить первый круг, то чаще всего не будет получаться»

Мирра Андреева прокомментировала первую в карьере победу на Australian Open.

В первом круге она обыграла Бернарду Перу 7:5, 6:2.

– Мирра, поздравляю с победой, какие ощущения от возвращения в Австралию спустя год?

– Люблю возвращаться в Австралию, я была уже здесь три раза. Первый год я попала на карантин – просидела 10 дней в номере, а потом уехала. В прошлом году был достаточно тяжелый финал на юниорском «Шлеме». И сейчас приехала снова – готова к каждому матчу, очень рада здесь играть.

– Как сама оцениваешь, что изменилось в тебе за прошедший год?

– Думаю, я стала более устойчивой в ментальном плане. Я точно улучшила свои удары, стала играть плотнее, перестала бояться входить в корт и идти к сетке, если нужно. До этого я до самого последнего момента оставалась на задней линии и старалась там завершать розыгрыши. Сейчас я в этом плане улучшаюсь – стараюсь заставлять себя выходить вперед и завершать розыгрыши у сетки.

– После прошлогодних успехов есть ощущение, что первый круг на крупных турнирах ты просто обязана проходить?

– У меня было такое. Это добавляет давления, поэтому стараюсь об этом не думать. Играю каждый матч как последний, выкладываюсь на все 100%.

Если ты будешь думать, что обязана проходить первый круг, то чаще всего не будет получаться, – приводит слова Андреевой корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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