Гауфф про Мирру Андрееву: «Я не очень хорошо знаю ее лично, но из того, что видела, она очень милая девушка»

Теги Australian Open WTA Коко Гауфф Мирра Андреева Теннис

Коко Гауфф рассказала, что думает о прорыве Мирры Андреевой.

– Это ваш последний «Большой шлем» пока вы тинейджер, но в турнире их еще много. Например, Мирра Андреева. Не знаю, следите ли вы за ее игрой и что о ней думаете?

– Да, я дважды с ней играла, оба раза на «Шлемах». Первый раз на грунте, и это был тяжелый трехсетовик, а второй раз – на US Open. Думаю, она потрясающий игрок. Ее ждет большое будущее.

Я не очень хорошо знаю ее лично, мы только один раз вместе тренировались. Но из того, что я видела, она очень милая девушка. Я смотрела несколько пресс-конференций с ее участием, она кажется очень тихой и спокойной.

Я не проверяла, с кем она играет, но кто бы это ни был, ей точно предстоит тяжелый матч.

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