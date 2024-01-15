Жабер о матче с Миррой Андреевой: «Может быть, я ее кумир, но она точно захочет надрать мне задницу»

Теги Australian Open WTA Онс Жабер Мирра Андреева Теннис

Онс Жабер поделилась ожиданиями от матча с 16-летней Миррой Андреевой.

Они встретятся во втором круге Australian Open.

– Ваша следующая соперница – Мирра Андреева. 

– Она выиграла? Круто.

– Вас часто вспоминают, когда речь заходит о ней. Она говорила, что вы один из ее кумиров. Любопытно узнать, что вы думаете об этой 16-летней девушке, ее карьере и результатах? Каково будет играть с ней впервые?

– Думаю, она играет потрясающе. Кажется, из-за возраста она может выступить только на ограниченном количестве турниров. И я считаю, что ей нужно позволить сыграть больше турниров.

Да, будет очень трудный матч. Да, ей 16, но она очень крепкая теннисистка. Может быть, я ее кумир, но она точно захочет надрать мне задницу. 

Но играть с ней, конечно, большая честь. Я ее большая поклонница, мне нравится ее отношение к спорту.

Так что для нас обеих будет потрясающий матч. Я хотела потренироваться с ней, но каждый раз не получалось. Это будет первая тренировка, а там посмотрим (смеется).

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10 комментариев
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Жабёр - классная. Обожаю её
+13
0
+13
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Мирра сама говорила, что Жабёр - ее кумир
+9
0
+9
Ответ ivan 07
Надерет , не сомневайся. Я же не знаю , посмотрю ли матч Дашутки Касаткиной. Матч в три часа ночи. Она наша лучшая теннисистка на данный момент. Баланс личных встреч с топ -10 прямо сейчас 19 - 29 . У других наших куда плачевнее. Дашутке по силам дойти до четвертого круга , а там Рыбакина. И это не предел . В личке с Рыбакиной 2 х 2.
Дружище, хватит приписывать в статистику Касаткиной победы над нынешней топ-10, когда они еще были далеко за топ-10, это не так считается)
+4
-3
+1
Ответ Syndycate
Дружище, хватит приписывать в статистику Касаткиной победы над нынешней топ-10, когда они еще были далеко за топ-10, это не так считается)
развелось дилетантов , как ты многовато . у даши с винус 2х2 в личке. она била пиковые кербер,возняцки,мугурусу и даже всеобщую нашу любимицу Симону раз обыграла , когда она была вторая в мире , а через месяц стала первой.
+3
-2
+1
Ответ Syndycate
Дружище, хватит приписывать в статистику Касаткиной победы над нынешней топ-10, когда они еще были далеко за топ-10, это не так считается)
Стукач.
+1
0
+1
Ответ ivan 07
развелось дилетантов , как ты многовато . у даши с винус 2х2 в личке. она била пиковые кербер,возняцки,мугурусу и даже всеобщую нашу любимицу Симону раз обыграла , когда она была вторая в мире , а через месяц стала первой.
За 10 лет обыграла по разу Халеп, Мугурусу и 2 раза старушку Вильямс, и это 19 побед?)
+1
0
+1
Ответ ivan 07
Надерет , не сомневайся. Я же не знаю , посмотрю ли матч Дашутки Касаткиной. Матч в три часа ночи. Она наша лучшая теннисистка на данный момент. Баланс личных встреч с топ -10 прямо сейчас 19 - 29 . У других наших куда плачевнее. Дашутке по силам дойти до четвертого круга , а там Рыбакина. И это не предел . В личке с Рыбакиной 2 х 2.
Комментарий удален модератором
Ответ Иван Николашкин
Стукач.
Че?
0
0
0
Ответ Иван Николашкин
Стукач.
Ты мультиак создал, чтобы мне это написать?🤣
0
0
0
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