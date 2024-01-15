Жабер о матче с Миррой Андреевой: «Может быть, я ее кумир, но она точно захочет надрать мне задницу»

Онс Жабер поделилась ожиданиями от матча с 16-летней Миррой Андреевой.

Они встретятся во втором круге Australian Open.

– Ваша следующая соперница – Мирра Андреева.

– Она выиграла? Круто.

– Вас часто вспоминают, когда речь заходит о ней. Она говорила, что вы один из ее кумиров. Любопытно узнать, что вы думаете об этой 16-летней девушке, ее карьере и результатах? Каково будет играть с ней впервые?

– Думаю, она играет потрясающе. Кажется, из-за возраста она может выступить только на ограниченном количестве турниров. И я считаю, что ей нужно позволить сыграть больше турниров.

Да, будет очень трудный матч. Да, ей 16, но она очень крепкая теннисистка. Может быть, я ее кумир, но она точно захочет надрать мне задницу.

Но играть с ней, конечно, большая честь. Я ее большая поклонница, мне нравится ее отношение к спорту.

Так что для нас обеих будет потрясающий матч. Я хотела потренироваться с ней, но каждый раз не получалось. Это будет первая тренировка, а там посмотрим (смеется).

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open