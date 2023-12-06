Сервара об отношениях с Медведевым: «Мне трудно назвать их дружескими. Но мы росли и продолжаем расти как личности»

Жиль Сервара рассказал об отношениях с Даниилом Медведевым, которого он тренирует с 2017 года.

– Вам не кажется, что Медведев заслужил выиграть больше титулов на турнирах «Большого шлема», чем есть у него сейчас?

– Ох, тяжелый вопрос. Конечно, я бы хотел, чтобы он выиграл больше. Единственное, что я могу сказать, так это о том факте, что все свои финалы он сыграл против Надаля и Джоковича. Это совсем другое, это большая разница по сравнению с другими теоретическими соперниками в финалах. И мне бы очень хотелось посмотреть на финал турнира «Большого шлема» с участием Даниила и кого-то другого – например, Карлоса или Янника. Мне очень интересно, какой был бы результат в таком случае.

– Спустя годы совместной работы – как изменились вы, как изменился Даниил?

– Не могу сказать, что я сильно изменился. Как только мы начали работать, я был сфокусирован только на том, чтобы быть настолько хорошим тренером, насколько это возможно. Это часть моего характера, которая со мной навсегда. Даня был совсем молодой, когда мы только начинали. Думаю, наша совместная работа сделала его лучше не только как игрока, но и как человека.

– Есть что-то, что вас до сих пор удивляет в нем?

– С самого первого года нашей работы я поражаюсь, как ему удается делать вещи, на которые, как изначально кажется, он не способен, которых от него не ожидаешь. Это действительно поразительно.

– Как бы вы описали ваши отношения?

– Как особенные. Конечно, я не могу сказать, что мы как отец и сын. Мне трудно назвать эти отношения дружескими просто потому, что тренер не должен быть для игрока другом. Но, конечно, это нечто большее, чем просто тренер и игрок. Под этот тип отношений очень сложно подобрать описание. Мы росли и продолжаем расти друг с другом как личности на протяжении уже долгих лет. Даниил – часть моей жизни, а я – часть его. Я его отлично знаю. Например, когда мы играем друг с другом в бильярд, я не могу позволить ему обыграть меня. Ровно как и он не представляет для себя варианта дать мне возможность победить. Когда наш физиотерапевт играет против Дани, он может позволить Медведеву выиграть. Я – нет, для меня это невозможно.

– С его стилем игры, сколько Даниил еще будет играть в теннис?

– Никто не знает. Мы все разные. Возможно, он сможет играть до 35 лет или даже до 40, как Джокович или Федерер, а может быть, закончит в 32, – сказал тренер в интервью «Чемпионату».

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