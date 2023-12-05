Жиль Сервара: «Уверен, что Медведев способен выиграть «Большой шлем» в следующем году»

Тренер Даниила Медведева Жиль Сервара объяснил, что нужно улучшить, чтобы снова выиграть турнир «Большого шлема».

«Во-первых, сохранять высокий уровень подачи на протяжении всего матча, не проседать в ней по ходу игры – это самое главное. Во-вторых, мы знаем, что на задней линии Медведев один из лучших в мире, но иногда тебе нужно что-то большее, чтобы побеждать топов. Дане надо сохранять свой уровень на задней линии, но при этом прибавлять в игре у сетки, чаще выходить к ней. Бывают моменты, когда у него есть преимущество в розыгрыше, но он остается на задней линии, теряет за счет этого много энергии, чем дает шанс сопернику вернуться в розыгрыш, выйти к сетке. Эти вещи будут очень важны.

И еще – нам нужно будет найти несколько дополнительных ходов против игроков, которые хорошо умеют исполнять серв-энд-воллей. Но я абсолютно уверен в том, что Медведев способен выиграть «Большой шлем» в следующем году. Он закончил 2023 год третьим в мире, этим все сказано», – цитирует француза «Чемпионат».

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