Тренер Медведева: «Сейчас Даниил снова работает с психологом. От его эмоций и состояния зависит очень многое»

Жиль Сервара высказался о психологии и срывах Даниила Медведева на корте.

– У Даниила многое зависит от психологии. В 2022 году он говорил, что перестал работать с психологом. Что сейчас?

– Сейчас он снова работает над этим. Безусловно, это очень важная часть, хорошая подмога для него. У нас у всех есть эмоции, все живет в нас, это позволяет нам видеть игру, тренера, людей по своему. От эмоций и состояния зависит очень многое. Но очень важно не терять идентичность. Мы все знаем, каким Медведев иногда может быть на корте: эмоциональным, вспыльчивым. Но, с одной стороны, это отлично, в этом его сила. Работа с психологом – это не отрицание внутреннего себя, которое позволяет Дане одерживать большие победы. Цель – найти правильный баланс.

– Что имеете в виду?

– Приведу пример. В 2022 году во время турнира в Галле я ушел с трибуны прямо по ходу матча, когда Медведев начал кричать на меня. После игры мы обсуждали это с ним, и я ему сказал: «Когда ты поступаешь так, то бросаешь в дом факел и сжигаешь его до основания». И он согласился с этим. Поэтому очень важно работать над собой, своими эмоциями и мыслями. Например, мы видим, как Рублев может иногда вести себя на корте – это тоже часть его, это не изменить, но эту агрессию и порывы страсти можно направить чуть в другое русло.

– Еще немного о психологии. После поражения в финале Australian Open-2022 от Надаля многие любители тенниса испугались, когда Даниил сказал, что перестал мечтать. Как вам кажется, он полностью справился с тем поражением? Он снова мечтает?

– Это очень личный вопрос, только Даня может на него ответить. Если честно, не думаю, что в тот день на пресс-конференции он сказал верные слова. Но я уверен, что Даниилу по прежнему хочется выигрывать все на свете, – сказал Медведев в интервью «Чемпионату».

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