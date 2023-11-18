Медведев пятый раз подряд завершил сезон в топ-10

Теги ATP ATP Finals Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев завершил сезон поражением от Янника Синнера в полуфинале итогового турнира ATP – 3:6, 7:6(4), 1:6.

Медведев в этом году выиграл 66 матчей (личный рекорд). Он выиграл пять титулов, включая два титула на «Мастерсах». Также он четырежды играл в финалах ATP, в том числе в финале US Open.

Кроме того, Медведев пятый раз подряд завершил сезон в топ-10.

Медведев вылетел в 1/2 итогового – 3-й раз подряд проиграл Синнеру. И поцапался со зрителем

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4 комментария

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Тёма Тёма
Стабильно хорошо. Для игрока с отсутствием правильной техники, про что он сам не раз говорил, это даже топ-результат.
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Антон Тимофеев
Ну, после 2022, этот год более чем успешный.
Хотя, после грунтового Римского Мастерса тяжело было предсказать, что это был последний титул Даниила в 2023.
Однако, наверное, Вселенная должна была дать свой ответ на нарушение законов мироздания)))

По числу титулов и побед - лучший год в карьере.
По числу рейтинговых очков - второй после 2021 и уступил то меньше 500 очков...

2021 - 8070 очков.
2023 - 7600.
2019 - 5705.
2022 - 4065.
2020 - 4025.
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Buhmichael
Хорошая новость этого сезона: Даниил топ, рекорд по победам выигранные трофеи в общем удачный сезон.
Плохая новость по итогам сезона: Даниил теперь уступает не только бигам, но и Синнеру с Алькарасом. А это ещё сильнее снижает шансы на шлем.
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