Даниил Медведев завершил сезон поражением от Янника Синнера в полуфинале итогового турнира ATP – 3:6, 7:6(4), 1:6.

Медведев в этом году выиграл 66 матчей (личный рекорд). Он выиграл пять титулов, включая два титула на «Мастерсах». Также он четырежды играл в финалах ATP, в том числе в финале US Open.

Кроме того, Медведев пятый раз подряд завершил сезон в топ-10.

Медведев вылетел в 1/2 итогового – 3-й раз подряд проиграл Синнеру. И поцапался со зрителем

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