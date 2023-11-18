Медведев о перепалке с болельщиком в матче с Синнером: «Поддался эмоциям, потерял голову»

Теги ATP ATP Finals Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев прокомментировал конфликт со зрителем в матче с Янником Синнером.

«Если честно, ничего не было. Я немного потерял голову, потому что отдал свою подачу. Буду честен, мне кажется, болельщики здесь, в Турине, вели себя очень хорошо эту неделю. Опять-таки, то, что они поддерживают Синнера – абсолютно нормально, как я уже говорил до матча. Но когда у меня были хорошие удары, я чувствовал не то чтобы поддержку, но многие аплодировали, было приятно.

Думаю, в целом все было хорошо, на корте была хорошая энергетика. Поэтому после матча я поблагодарил болельщиков, как вы могли заметить.

Да, я просто немного потерял голову. Двойная ошибка на брейк-поинте. Конечно, они немного порадовались двойной, но это нормально. Он сделал брейк, а я поддался эмоциям. Это был единственный гейм, где такое произошло. Особо не о чем говорить».

Медведев вылетел в 1/2 итогового – 3-й раз подряд проиграл Синнеру. И поцапался со зрителем

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7 комментариев

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Yury Sin
Впрочем,ничего нового )
+4
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Slider Mcculighan
Как же эмоциональны Русские теннисисты...
Играли на максимуме или же почти, как Рублёв.
В целом крутой турнир.Очень зрелищный.
+3
0
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Анна Гончарова
Ну по ответу придраться не к чему) Хотя мне и хотелось бы
+3
0
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Aporte14
Ответ Slider Mcculighan
Как же эмоциональны Русские теннисисты... Играли на максимуме или же почти, как Рублёв. В целом крутой турнир.Очень зрелищный.
Теннисисты эмоциональный, народ-не очень)
+1
0
+1
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Анна Гончарова
Ну по эмоциям на корте не всем же быть Питом Сампрасом
0
0
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zzzeeerrrooo
Ответ Slider Mcculighan
Как же эмоциональны Русские теннисисты... Играли на максимуме или же почти, как Рублёв. В целом крутой турнир.Очень зрелищный.
Вся троица хороша , а какие спичи выдают ...
0
0
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