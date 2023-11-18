Медведев о перепалке с болельщиком в матче с Синнером: «Поддался эмоциям, потерял голову»

Даниил Медведев прокомментировал конфликт со зрителем в матче с Янником Синнером.

«Если честно, ничего не было. Я немного потерял голову, потому что отдал свою подачу. Буду честен, мне кажется, болельщики здесь, в Турине, вели себя очень хорошо эту неделю. Опять-таки, то, что они поддерживают Синнера – абсолютно нормально, как я уже говорил до матча. Но когда у меня были хорошие удары, я чувствовал не то чтобы поддержку, но многие аплодировали, было приятно.

Думаю, в целом все было хорошо, на корте была хорошая энергетика. Поэтому после матча я поблагодарил болельщиков, как вы могли заметить.

Да, я просто немного потерял голову. Двойная ошибка на брейк-поинте. Конечно, они немного порадовались двойной, но это нормально. Он сделал брейк, а я поддался эмоциям. Это был единственный гейм, где такое произошло. Особо не о чем говорить».

Медведев вылетел в 1/2 итогового – 3-й раз подряд проиграл Синнеру. И поцапался со зрителем

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