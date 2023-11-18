Синнер назвал переломный момент в матче с Медведевым

Теги ATP ATP Finals Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Янник Синнер прокомментировал выход в финал итогового турнира в Турине.

В 1/2 он обыграл Даниила Медведева 6:3, 6:7(4), 6:1.

«Испытываю невероятные эмоции. Сегодня был тяжелый матч. Он играл агрессивнее, особенно в первом сете. Каким-то образом я сделал брейк, и с этого момента почувствовал себя лучше. Второй сет был очень напряженным, и Даниил сыграл здорово на тай-брейке. В третьем сете я добавил в агрессии и немного изменил свою игру. Рад выйти в финал».

О поддержке трибун

«Испытывать такое давление – это привилегия. Еще за неделю до старта я хорошо себя чувствовал на этом корте. Он очень быстрый. Трибуны так сильно заряжают меня энергией».

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8 комментариев

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Александр Сабреков
Брейк Даня отдал сам, совершив ошибки с 40-0. Играл два сета не хуже, но этот провал необъясним.
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ɔculpa
Мне кажется, Кирилл Куценко вообще не очень понимает значение словосочетания "переломный момент", ну и, видимо, слова "момент" в принципе.
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Czarn
Дома и стены помогают, Яник😄
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costa0545
Даня третий сет проиграл в своей стихии на задней линии и там на его территории он был бит Синнером, он даже и нечего и не менял, ему и не нужно было, он просто его там переиграл)))
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Bayern2004
Ответ Czarn
Дома и стены помогают, Яник😄
И крыша арены с софитами. :-)
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Картман
Со следующего сезона Янику будет сложней. Против него станут играть агрессивней уже на ранних стадиях, как против потенциального "намбер уан". Он в этом качестве еще не выматывался к концу сезона. Кто из троих ВСЕРЬЕЗ сместит Новака?
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Volodka
Да, фортуна то и дело переламывала в его пользу.
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Бекзат Саматович
Я не пойму что стало с кроликом, Он что то начал принимать или стены помогают? Он же по натуре не лидер
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