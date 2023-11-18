Синнер назвал переломный момент в матче с Медведевым

Янник Синнер прокомментировал выход в финал итогового турнира в Турине.

В 1/2 он обыграл Даниила Медведева 6:3, 6:7(4), 6:1.

«Испытываю невероятные эмоции. Сегодня был тяжелый матч. Он играл агрессивнее, особенно в первом сете. Каким-то образом я сделал брейк, и с этого момента почувствовал себя лучше. Второй сет был очень напряженным, и Даниил сыграл здорово на тай-брейке. В третьем сете я добавил в агрессии и немного изменил свою игру. Рад выйти в финал».

О поддержке трибун

«Испытывать такое давление – это привилегия. Еще за неделю до старта я хорошо себя чувствовал на этом корте. Он очень быстрый. Трибуны так сильно заряжают меня энергией».

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