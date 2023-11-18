Синнер третий раз подряд обыграл Медведева и впервые вышел в финал итогового турнира

Теги ATP ATP Finals Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Четвертая ракетка мира Янник Синнер обыграл Даниила Медведева в полуфинале итогового турнира ATP – 6:3, 6:7(4). 6:1.

Синнер второй раз в карьере выступает на итоговом. В 2021-м он заменил Маттео Берреттини и не вышел из группы.

Итальянец третий раз подряд обыграл Медведева, но уступает в личных встречах 3:6.

В целом он одержал восьмую победу над топ-10 подряд. В этом году его баланс против десятки – 12:5, а в целом по карьере – 21:26.

Победа над Медведевым стала для Синнера 61-й в этом сезоне (при 14 поражениях). Больше него матчей в этом году выиграли только Карлос Алькарас (65) и Медведев (66).

За титул Синнер сыграет с Новаком Джоковичем или Алькарасом.

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76 комментариев

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Мохнатый55
Медведев проиграл Синнеру и избежал Джоковича/Алькараса в финале.
+37
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Eugenie Nation
Медведеву забыли сказать, что групповая стадия уже закончилась и можно не сливать
+26
-6
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Паскаль Шимбонда
Это что у нас получается, теперь Медведев клиент Синнера?)
+18
-2
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_Вестерфельд
Не надо искать черную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет - Синнер просто сильнее
+18
-2
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Жалгас Жолдасов
Топовая менталка и отличная игра, кажется именно Синнер будет доминировать, а не Карасик
+17
-4
+13
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Паскаль Шимбонда
Ответ Жалгас Жолдасов
Топовая менталка и отличная игра, кажется именно Синнер будет доминировать, а не Карасик
Ага, только у Карасика, как ты его назвал уже 2 ТБШ, доброе утро))
+14
-1
+13
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Kironbet
Расчетливый «шахматист» просчитался, чересчур наэкономив сил… теперь вот будет достаточно для отдыха!
Справедливость вознаградила Янника! Достойный игрок в финале!
+16
-5
+11
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U
Ну вот, а разговоров было, что кто-то "выкладывается там где не надо", а кто-то играет "по умному".
+11
-2
+9
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tanya_1111
Молодец Янник болела сегодня за него, только из-за того что он не сливался с Руне, а поступил как настоящий спортсмен.
+11
-2
+9
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Ан Кот
Ответ Мохнатый55
Медведев проиграл Синнеру и избежал Джоковича/Алькараса в финале.
😁 хорошо Ниткина потролил
+9
-2
+7
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maximus388
Ожидаемо. Повезло Данилке когда-то, что успел побыть калифом на первой строчке в смутное время и взял шлем.
Синнер -- это Рублев здорового человека.
+8
-2
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Ан Кот
Синя в огне!
Медведь похоже просчитался вчера, но с такой игрой ему и в матче с Новаком вряд ли удалось бы победить
+9
-3
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bubareska
Синнер - потрясающий пример работы над собой. Как же он прокачался🤯💣
+7
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arseny572
Очень достойно, по делу выиграл
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Верховенский1990
Ответ Паскаль Шимбонда
Это что у нас получается, теперь Медведев клиент Синнера?)
Время покажет, Хьюитт как-то вел в личке с Федерером 7-2, а потом проиграл ему 15 матчей подряд.
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-1
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Helga Kl
Ответ murzzzzzilka
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Вам полегчало?
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JuVero
надеюсь Джокович выйдет в финал и после финала поблагодарит за титул Синнера)))
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Helga Kl
Снова прагматично слил, ну или может быть устал, или травма какая-то у данечки... может ноготки забыл полирнуть, явно что-то помешало 🤷‍♀️ 😁
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Rjcnbr
Ответ Жалгас Жолдасов
Топовая менталка и отличная игра, кажется именно Синнер будет доминировать, а не Карасик
>Синнер наконец-то пиканул за шесть лет
>Наконец-то новый доминатор родился, посторонись Алькатрас
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Jgh
У Медведева что уже спячка как у медведя ? 3 сет это что было? никакой борьбы!
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bubareska
Синнер сегодня объективно сильнее, впечатляющий прогресс Янника. Нисколько не удивлюсь его победе на турнире, это the highest level🔥
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Йенс Мустерманн
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Ответ Генадий Адамов
Я надеялся, что Синнер не знает, нашу пословицу, что Бог любит троицу, оказалось знает и подтвердил, третий раз подряд выиграл, ну теперь подойдёт и ещё одна пословица, как же сладка Месть и она есть
Бог не дурак, любит пятак. То есть скоро ждём уже 5-6 в личке )
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DakaR
Яник реально просто переиграл Даню, Сегодня он однозначно сильнее!!!
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Игорь Удалов
Синнер конечно топище сейчас. Космический уровнень показывает. Даня в свою очередь проиграл сначала себе, потом противнику. Жаль, конечно (
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zzzeeerrrooo
Ответ murzzzzzilka
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Хз чем он неприятный
Один из самых спокойных игроков в туре
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Араик Оганесян
Карма за вчерашний слив.
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Guillermo
На всём этом промежутке у Янника блестящая форма, в отличие от Дани.
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Паскаль Шимбонда
Ответ Раухан Битеш
это левые тбш
Особенно у Джоковича в финале Уима на траве 🤡
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Паскаль Шимбонда
Ответ Саня Ларёк
Ну так то и Надаль начал брать шлемы раньше Джока
Ну так он раньше раскрылся, ничего удивительного. + грунтовые турниры вырезал у всех. А Джокович в 21 год взял Австралию, что тоже нормально, уже точно раньше, чем Синнер возьмет первый) я без каких-либо пристрастий, мне они оба нравятся, за ними будущее)
+2
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Большой Сэми
Ответ Жалгас Жолдасов
Топовая менталка и отличная игра, кажется именно Синнер будет доминировать, а не Карасик
какой с этого прок,если на ТБШ в важные моменты Янник обделывается?
Алькарас 2-0 по ТБШ,и этим на данный момент все сказано
+2
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Jgh
Последние турниры от Медведева не было никакой борьбы, хотелось видеть Медведева который победил Алькараса на Us open, но такого Медведева не было на последних турнирах !
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Один турнир - один титул. Это судьба даньки.
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encaro_one
Вырос мальчик, Даня стал клиентом
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Kenny De Schepper
Ответ murzzzzzilka
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Любит: спартак

достаточно
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Жалгас Жолдасов
Ответ Паскаль Шимбонда
Ага, только у Карасика, как ты его назвал уже 2 ТБШ, доброе утро))
С этим то я не спорил. Выше отметил именно сильные стороны Янника, он психологически стал крепким орешком. Вообще не дрогнул
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Marik5
Янник молодец , хет-трик над медведевым, красава, а ведь даня думал легче будет с итальянцем , а Янник непобедимый тут пока!!!!!!
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Генадий Адамов
Ответ Паскаль Шимбонда
Ага, только у Карасика, как ты его назвал уже 2 ТБШ, доброе утро))
Успел урвать
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Антон Тимофеев
Ответ Jgh
Последние турниры от Медведева не было никакой борьбы, хотелось видеть Медведева который победил Алькараса на Us open, но такого Медведева не было на последних турнирах !
Умер после форсажа в первой половине года))
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Alarich
Лучше бы постарался в последнем матче группы и спустил на Синнера нелюбимого им Зверя
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Паскаль Шимбонда
Ответ Жалгас Жолдасов
С этим то я не спорил. Выше отметил именно сильные стороны Янника, он психологически стал крепким орешком. Вообще не дрогнул
Факт, но так то и Алькарас с 1-6 в финале Уима на траве затащил у Джоковича, не забывай 🙂
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Генадий Адамов
Ответ JuVero
надеюсь Джокович выйдет в финал и после финала поблагодарит за титул Синнера)))
Наверно так и будет
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Генадий Адамов
Ответ _Вестерфельд
Не надо искать черную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет - Синнер просто сильнее
я бы сказал разнообразнее и перестал топов бояться, решающие розыгрыши берёт
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Генадий Адамов
Ответ Kironbet
Расчетливый «шахматист» просчитался, чересчур наэкономив сил… теперь вот будет достаточно для отдыха! Справедливость вознаградила Янника! Достойный игрок в финале!
Полностью согласен, не стал хоронить Новака, вот такие и становятся Великими чемпионами
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Nike Borzov
Синнер прям как парники граноллерс и себаллос- ни матча не проиграли
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Nike Borzov
Ответ Мохнатый55
Медведев проиграл Синнеру и избежал Джоковича/Алькараса в финале.
Или слил синнеру третий сет чтобы избежать позора в квадрате в финале
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Evil Man
Ответ Верховенский1990
Время покажет, Хьюитт как-то вел в личке с Федерером 7-2, а потом проиграл ему 15 матчей подряд.
вот здесь та же самая ситуация намечается, только с 6-0 вообще
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igor nn
у 2м шпалы нету подачи..А энтот Сервера куда смотрит ваще?У карликов есть подача даже в туре
+1
-1
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alex savca
Ответ murzzzzzilka
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Rune?
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Генадий Адамов
Я надеялся, что Синнер не знает, нашу пословицу, что Бог любит троицу, оказалось знает и подтвердил, третий раз подряд выиграл, ну теперь подойдёт и ещё одна пословица, как же сладка Месть и она есть
+1
-1
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Саня Ларёк
Ответ Паскаль Шимбонда
Ага, только у Карасика, как ты его назвал уже 2 ТБШ, доброе утро))
Ну так то и Надаль начал брать шлемы раньше Джока
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