Синнер третий раз подряд обыграл Медведева и впервые вышел в финал итогового турнира
Четвертая ракетка мира Янник Синнер обыграл Даниила Медведева в полуфинале итогового турнира ATP – 6:3, 6:7(4). 6:1.
Синнер второй раз в карьере выступает на итоговом. В 2021-м он заменил Маттео Берреттини и не вышел из группы.
Итальянец третий раз подряд обыграл Медведева, но уступает в личных встречах 3:6.
В целом он одержал восьмую победу над топ-10 подряд. В этом году его баланс против десятки – 12:5, а в целом по карьере – 21:26.
Победа над Медведевым стала для Синнера 61-й в этом сезоне (при 14 поражениях). Больше него матчей в этом году выиграли только Карлос Алькарас (65) и Медведев (66).
За титул Синнер сыграет с Новаком Джоковичем или Алькарасом.
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Справедливость вознаградила Янника! Достойный игрок в финале!
Синнер -- это Рублев здорового человека.
Медведь похоже просчитался вчера, но с такой игрой ему и в матче с Новаком вряд ли удалось бы победить
>Наконец-то новый доминатор родился, посторонись Алькатрас
Один из самых спокойных игроков в туре
Алькарас 2-0 по ТБШ,и этим на данный момент все сказано
достаточно