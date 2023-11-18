Синнер третий раз подряд обыграл Медведева и впервые вышел в финал итогового турнира

Четвертая ракетка мира Янник Синнер обыграл Даниила Медведева в полуфинале итогового турнира ATP – 6:3, 6:7(4). 6:1.

Синнер второй раз в карьере выступает на итоговом. В 2021-м он заменил Маттео Берреттини и не вышел из группы.

Итальянец третий раз подряд обыграл Медведева, но уступает в личных встречах 3:6.

В целом он одержал восьмую победу над топ-10 подряд. В этом году его баланс против десятки – 12:5, а в целом по карьере – 21:26.

Победа над Медведевым стала для Синнера 61-й в этом сезоне (при 14 поражениях). Больше него матчей в этом году выиграли только Карлос Алькарас (65) и Медведев (66).

За титул Синнер сыграет с Новаком Джоковичем или Алькарасом.

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