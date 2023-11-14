Рублев о поражении от Медведева на итоговом: «Я играю намного лучше, чем в прошлом году, хоть и результат так не выглядит»

Андрей Рублев сравнил матч против Даниила Медведева на итоговом с прошлогодним.

В 2022-м Рублев победил на решающем тай-брейке, вчера – уступил 4:6, 2:6.

«В том году я подавал намного лучше, мне кажется, но в целом по сравнению с тем годом, во-первых, Даниил играет намного лучше, и вообще не сравнится, как он играет сейчас и в том году. И я играю намного лучше, чем в том году, 100%, и я сам это чувствую, хоть и результат, может, так не выглядит, но совсем другая игра и скорость, чем в том году, когда мы играли с ним.

Не хватило просто вот эти ключевые моменты, когда были брейк-пойнты у него. Я сам ошибся, когда у меня какие-то были брейк-пойнты. Он в итоге все их отподавал, а где было 0:30 или 15:30, где у меня были хорошие моменты, либо в итоге я ошибался чуть-чуть, либо в итоге где-то чуть-чуть не хватало завершить розыгрыш. И вот эти моменты в итоге стали ключевыми, потому что, возможно, если бы я его брейканул во втором сете... И неизвестно, как бы тогда сложился первый сет. Или то же самое: если бы я не ошибся эти глупые мячи на брейк-пойнтах, и он не брейканул бы меня, возможно, тоже все было бы по-другому.

Но сейчас уже что об этом говорить, когда в итоге все закончилось в двух сетах, и как раз таки из таких моментов теннис и состоит».

Следующий матч Рублев проведет против Карлоса Алькараса. Это будет их первая личная встреча.

Россиянин ответил, насколько тяжело первый раз подстроиться под топ-соперника.

«Да, если честно, уже не знаю. Возможно, если бы это был какой-то другой турнир, то, наверное, может быть, как-то и думал бы об этом. Сейчас, когда уже один матч проигран, ты играешь против игрока, который один из лучших в этом сезоне, который выигрывал «Шлемы». Тут уже все равно».

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