Медведев об итоговом: «В прошлом году до турнира был в плохой форме. В этот раз прекрасно чувствовал себя на тренировках, отлично играл, подавал»

ответил, в чем они с прибавили по сравнению с прошлогодним итоговым турниром.

В 2022-м в их матче на победил на решающем тай-брейке Рублев, вчера – со счетом 6:4, 6:2 Медведев.

«Единственное, что я помню, что до турнира – это бывает, такова теннисная жизнь – я был в плохой форме. На тренировках у меня не получалось, я нервничал, поэтому во время турнира я чувствовал, что нужно с этим бороться, перебарывать себя. И после первого матча как раз таки с ним я и сказал, что для того, как я чувствовал себя до матча с ним, я сыграл очень круто. Но на самом деле я сыграл средне.

Здесь совершенно другая история. Несмотря на то же поражение в Берси, скажем так, как в прошлом году, приехал сюда, чувствовал себя прекрасно на тренировках, прямо отлично играл, подавал, физически чувствовал себя и смог это [перенести] на корт. Я бы больше про себя говорил именно про конкретную форму на данный день, что она лучше, чем была в прошлом году.

Андрей, я считаю, прибавил в этом году, во-первых, хотя бы в том, что он всегда умел играть хорошо, но он смог выиграть «Мастерс», быть в финале другого, почти выиграть. У него даже матчболы же, да, были против Хуркача. То есть, наверное, морально, ментально сильно прибавил, что может в этих важных матчах играть так, как он умеет. И опять же в сегодняшнем матче первый сет мог пойти в обе стороны. Немножко повезло, что хорошо сыграл важные моменты, и это было ключевым».

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