Медведев о победе над Рублевым: «В первом сете чуть лучше провел самые важные моменты, и это очень помогло во втором»

Теги ATP ATP Finals Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал победу над Андреем Рублевым на итоговом турнире.

На групповом этапе он выиграл 6:4, 6:2.

«Я отлично сыграл. Перед турниром чувствовал себя отлично – но это не главный фактор. Конечно, хочется хорошо себя чувствовать, но у меня в жизни было много выигранных турниров, перед которыми я чувствовал себя просто ужасно. И много проигранных, перед которыми я чувствовал себя хорошо.

Я рад, что мне удалось перенести хорошее ощущение на корт. Я чуть лучше провел самые важные моменты, и это очень помогло во втором сете. Очень доволен».

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2 комментария

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Игорь Удалов
Как и в последнем их матче на USO Даня на голову сильнее Андрея. Это снова психология Андрея не даёт ему нормально сражаться с корефанчиком своим. А Даня в этом смысле беспощаден. Но выйти вместе с группы более чем реально. Думаю, Андрей свои самый сложный матч только что провёл. Удачи обоим нашим парням.
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Габриэла
Вот ведь незадача... нравятся «обое» (Козьма Прутков)... люблю и болею за обоих парней наших... радуюсь и печалюсь ... осьминог 🐙... давай за титулом! Рублик, прости... хоть и мил сердцу...
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