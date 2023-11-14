Медведев о победе над Рублевым: «В первом сете чуть лучше провел самые важные моменты, и это очень помогло во втором»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Андреем Рублевым на итоговом турнире.

На групповом этапе он выиграл 6:4, 6:2.

«Я отлично сыграл. Перед турниром чувствовал себя отлично – но это не главный фактор. Конечно, хочется хорошо себя чувствовать, но у меня в жизни было много выигранных турниров, перед которыми я чувствовал себя просто ужасно. И много проигранных, перед которыми я чувствовал себя хорошо.

Я рад, что мне удалось перенести хорошее ощущение на корт. Я чуть лучше провел самые важные моменты, и это очень помогло во втором сете. Очень доволен».

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