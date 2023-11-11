Медведев о том, что попал в одну группу с Рублевым: «На самом деле неприятно все время играть друг против друга»
Даниил Медведев прокомментировал то, что второй год подряд на итоговом турнире попал в одну группу с Андреем Рублевым.
Они с Рублевым дали совместное интервью, и их спросили, какое будет настроение после матча.
«Кто-то будет смеяться, кто-то будет плакать – что еще можно сказать? (Смеется).
На самом деле неприятно все время играть друг против друга. На корте, думаю, нам все равно – главное победа и все такое. Я больше про после матча.
Даже если ты проиграл, ты потом смотришь на другого – а он не знает, что делать, разговаривать с тобой, не разговаривать».
Медведев и Рублев выйдут в полуфинал на итоговом турнире? Кто провалится? Разбираем группы
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