Медведев о том, что попал в одну группу с Рублевым: «На самом деле неприятно все время играть друг против друга»

прокомментировал то, что второй год подряд на итоговом турнире попал в одну группу с .

Они с Рублевым дали совместное интервью, и их спросили, какое будет настроение после матча.

«Кто-то будет смеяться, кто-то будет плакать – что еще можно сказать? (Смеется).

На самом деле неприятно все время играть друг против друга. На корте, думаю, нам все равно – главное победа и все такое. Я больше про после матча.

Даже если ты проиграл, ты потом смотришь на другого – а он не знает, что делать, разговаривать с тобой, не разговаривать».

Медведев и Рублев выйдут в полуфинал на итоговом турнире? Кто провалится? Разбираем группы

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