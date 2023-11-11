Медведев о том, что попал в одну группу с Рублевым: «На самом деле неприятно все время играть друг против друга»

Теги ATP ATP Finals Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал то, что второй год подряд на итоговом турнире попал в одну группу с Андреем Рублевым.

Они с Рублевым дали совместное интервью, и их спросили, какое будет настроение после матча.

«Кто-то будет смеяться, кто-то будет плакать – что еще можно сказать? (Смеется).

На самом деле неприятно все время играть друг против друга. На корте, думаю, нам все равно – главное победа и все такое. Я больше про после матча.

Даже если ты проиграл, ты потом смотришь на другого – а он не знает, что делать, разговаривать с тобой, не разговаривать».

Медведев и Рублев выйдут в полуфинал на итоговом турнире? Кто провалится? Разбираем группы

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий