Медведев о том, что в Пекине забрал игрушку из трофея Синнера: «Она была моя. Немного удивился, что это наделало столько шума»

Теги ATP China Open Даниил Медведев Янник Синнер ахахаха Теннис

Даниил Медведев объяснил забавную ситуацию, произошедшую на награждении в Пекине.

– В соцсетях много обсуждали историю с игрушкой на церемонии награждения. Она была ваша или Янника?

– Моя-моя. Нам обоим подарили по игрушке, и он сразу положил свою прямо в кубок. Я не хотел быть на фото с игрушкой, поэтому тоже положил свою в его кубок, а потом забрал. Я даже немного удивился, что это наделало столько шума.

Но некоторые фото и видео очень смешные: как я взял игрушку и просто ушел. Но она была моя.

Медведев проиграл финал Пекина суперскому Синнеру. Тот провел два идеальных тай-брейка

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14 комментариев

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Мистер40-15
У Синнера такой вид будто именно его игрушку забрали. )
+34
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Lanapiano
Забавно вышло, ещё и Янник на видео такой типа «а куда это ты убегаешь с моей игрушкой»))
+14
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tanya_1111
Поймала себя на мысли, что не удивилась бы, если бы она была не его )))
+12
-3
+9
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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Ответ Мистер40-15
У Синнера такой вид будто именно его игрушку забрали. )
Так он и забрал игрушку Синнера, а свою оставил
+9
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+9
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justbored
Мимика Синнера сообщает о другом))
+5
-1
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buxtichka66
Ответ Йенс Мустерманн
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Йенс привет! Ты прям главная тут какашка, все путем?
+4
0
+4
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Verdo
реакция Синера: эй, как тебя там, чек верни
+3
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Сергей Гирин
И не писяй в мой горшок!
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Hardy
🤣
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Россия будет свободной
когда рядом русский - не щелкай клювом! )
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Skip
Ответ Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Так он и забрал игрушку Синнера, а свою оставил
Точно )))
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Leo Bonart
Ответ Йенс Мустерманн
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Что сегодня в садике на обед было?
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