Медведев о том, что в Пекине забрал игрушку из трофея Синнера: «Она была моя. Немного удивился, что это наделало столько шума»
Даниил Медведев объяснил забавную ситуацию, произошедшую на награждении в Пекине.
– В соцсетях много обсуждали историю с игрушкой на церемонии награждения. Она была ваша или Янника?
– Моя-моя. Нам обоим подарили по игрушке, и он сразу положил свою прямо в кубок. Я не хотел быть на фото с игрушкой, поэтому тоже положил свою в его кубок, а потом забрал. Я даже немного удивился, что это наделало столько шума.
Но некоторые фото и видео очень смешные: как я взял игрушку и просто ушел. Но она была моя.
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