Медведев – Синнеру, обыгравшему его в финале в Пекине: «На третий раз повезло»
Даниил Медведев прокомментировал поражение в финале в Пекине.
Он проиграл Яннику Синнеру – 6:7(2), 6:7(2).
«Хочу поздравить Янника и его команду. На третий раз повезло (смеется). Это наш третий финал в этом году, и ты его выиграл в отличном матче. Ты потрясающий игрок, проводишь потрясающий сезон.
Надеюсь, мы проведем еще много финалов на таких турнирах. Поздравляю.
Мы ненавидим проигрывать – и я не знаю, что лучше: проиграть в четвертьфинале, полуфинале или финале. Потому что после финала нужно говорить, стоять на сцене. Но, наверное, все равно лучше в финале, чем до.
Спасибо большое моей команде, семье и всем, кто меня поддерживает. Это был отличный турнир».
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