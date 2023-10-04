Медведев – Синнеру, обыгравшему его в финале в Пекине: «На третий раз повезло»

Даниил Медведев прокомментировал поражение в финале в Пекине.

Он проиграл Яннику Синнеру – 6:7(2), 6:7(2).

«Хочу поздравить Янника и его команду. На третий раз повезло (смеется). Это наш третий финал в этом году, и ты его выиграл в отличном матче. Ты потрясающий игрок, проводишь потрясающий сезон.

Надеюсь, мы проведем еще много финалов на таких турнирах. Поздравляю.

Мы ненавидим проигрывать – и я не знаю, что лучше: проиграть в четвертьфинале, полуфинале или финале. Потому что после финала нужно говорить, стоять на сцене. Но, наверное, все равно лучше в финале, чем до.

Спасибо большое моей команде, семье и всем, кто меня поддерживает. Это был отличный турнир».

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