Синнер после первой победы над Медведевым: «Спасибо, что сделал меня лучше. Мы очень много тренировались, чтобы тебя обыграть»

Теги ATP China Open Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Янник Синнер прокомментировал первую победу над Даниилом Медведевым.

В финале турнира в Пекине он с седьмой попытки обыграл Медведева и обратился к нему после матча.

«Во-первых, Даниил, спасибо за то, что дал мне выиграть хотя бы один матч. У нас были тяжелые битвы – особенно в этом году. И, как ты и сказал, на третий раз повезло.

В первую очередь спасибо за то, что сделал меня лучше. Мы очень много тренировались, чтобы тебя обыграть. Спасибо большое».

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7 комментариев

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Кот под ногами майора
Хорошая церемония награждения получилась, душевная
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Андрей
Яннику был понужнее этот матч. Даня после такой сетки и пика полуфинала с Сашей видно было, что чуть не ожидал такой прыти от Янника. Синнер заслуженно четвёртый игрок по сезону сразу после тройки. Вообще эта четверка и разыграет итоговый, остальные все далеко позади

А для Дани отличный турнир, игра есть — надо Шанхай забирать
+16
-2
+14
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LIv93
Ну это прям приятно читать!
Данька для Янника безумно неудобный соперник, видно, как ему некомфортно играть с этим рваным темпом и "какашками" (Медведев сам так говорит), которые тот кидает. Но молодец, что наконец-то смог перетерпеть.
Синнеру проще 3 часа носиться с Алькарасом по корту и кидать пушки, чем играть в рваный теннис Медведева.
+10
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Anush15
Вот и вам неудобный Янник
Вчера фанаты Дани радовались , думали , что Даня легко закроет рыжику
+3
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Omniscius
Ответ Андрей
Яннику был понужнее этот матч. Даня после такой сетки и пика полуфинала с Сашей видно было, что чуть не ожидал такой прыти от Янника. Синнер заслуженно четвёртый игрок по сезону сразу после тройки. Вообще эта четверка и разыграет итоговый, остальные все далеко позади А для Дани отличный турнир, игра есть — надо Шанхай забирать
На Итоговом еще Зверев может вмешаться.
+3
-2
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Leo Bonart
Ответ Anush15
Вот и вам неудобный Янник Вчера фанаты Дани радовались , думали , что Даня легко закроет рыжику
Откуда дровишки про "легко"?
+1
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afry
Такое признание дорогого стоит.
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