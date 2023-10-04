Синнер после первой победы над Медведевым: «Спасибо, что сделал меня лучше. Мы очень много тренировались, чтобы тебя обыграть»
Янник Синнер прокомментировал первую победу над Даниилом Медведевым.
В финале турнира в Пекине он с седьмой попытки обыграл Медведева и обратился к нему после матча.
«Во-первых, Даниил, спасибо за то, что дал мне выиграть хотя бы один матч. У нас были тяжелые битвы – особенно в этом году. И, как ты и сказал, на третий раз повезло.
В первую очередь спасибо за то, что сделал меня лучше. Мы очень много тренировались, чтобы тебя обыграть. Спасибо большое».
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А для Дани отличный турнир, игра есть — надо Шанхай забирать
Данька для Янника безумно неудобный соперник, видно, как ему некомфортно играть с этим рваным темпом и "какашками" (Медведев сам так говорит), которые тот кидает. Но молодец, что наконец-то смог перетерпеть.
Синнеру проще 3 часа носиться с Алькарасом по корту и кидать пушки, чем играть в рваный теннис Медведева.
Вчера фанаты Дани радовались , думали , что Даня легко закроет рыжику