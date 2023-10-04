Синнер после первой победы над Медведевым: «Спасибо, что сделал меня лучше. Мы очень много тренировались, чтобы тебя обыграть»

Янник Синнер прокомментировал первую победу над Даниилом Медведевым.

В финале турнира в Пекине он с седьмой попытки обыграл Медведева и обратился к нему после матча.

«Во-первых, Даниил, спасибо за то, что дал мне выиграть хотя бы один матч. У нас были тяжелые битвы – особенно в этом году. И, как ты и сказал, на третий раз повезло.

В первую очередь спасибо за то, что сделал меня лучше. Мы очень много тренировались, чтобы тебя обыграть. Спасибо большое».

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