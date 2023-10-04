Медведев о поражении от Синнера: «Ему удалось лучше контролировать эмоции на тай-брейке, не ошибаться – по-моему, вообще»

Теги ATP China Open Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев прокомментировал поражение от Янника Синнера в Пекине.

В финале он проиграл 6:7(2), 6:7(2).

«Ему удалось лучше контролировать эмоции на тай-брейке, не ошибаться – по-моему, вообще. А я допускал легкие ошибки. И он лучше подавал на тай-брейках. Так что он все подавал и лучше играл.

Я должен был выступить лучше, если хотел победить. Но в целом игра была хорошая.

Хочу продолжить качественный сезон. Он еще не окончен. Я могу выиграть еще много очков».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
costa0545
Да действительно, хороший сезон, думал обыграет Синнера на изи, но в этот раз не получилось, надеюсь в следующий раз получится)))
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dedpihto59
Давай впереди Шанхай, надо отомстить💪‼️
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даниил Александров
даня сегодня опять ходил с этим лицом типа "я тут лишний" и "когда это уже закончится", как это было в финале индиан уэллс. Я конечно понимаю что это было в матче с карлосом, но против синнера было неожиданно. Хотя с другой стороны я сегодня почувствовал что удары итальянца были гораздо сильнее, чем в финале майами например. Тогда прям чувствовался контраст по сравнению с полуфиналом
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима Миронов
выиграть много очков))) неужели уже сам не верит, что можно выиграть один и тот же титул во второй раз)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий