Медведев о поражении от Синнера: «Ему удалось лучше контролировать эмоции на тай-брейке, не ошибаться – по-моему, вообще»

Даниил Медведев прокомментировал поражение от Янника Синнера в Пекине.

В финале он проиграл 6:7(2), 6:7(2).

«Ему удалось лучше контролировать эмоции на тай-брейке, не ошибаться – по-моему, вообще. А я допускал легкие ошибки. И он лучше подавал на тай-брейках. Так что он все подавал и лучше играл.

Я должен был выступить лучше, если хотел победить. Но в целом игра была хорошая.

Хочу продолжить качественный сезон. Он еще не окончен. Я могу выиграть еще много очков».

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