Тренер Рыбакиной о BYE, не предоставленном в Токио: «Нам нужна прозрачность. Хватит обвинять игроков в ошибках, допущенных самой системой»

Тренер Елены Рыбакиной отреагировал на то, что она не получила в Токио BYE.

Рыбакиной не предоставили прямой выход во второй круг, несмотря на то, что она была третьей сеяной. Возможность пропустить первый круг получили Мария Саккари и Каролин Гарсия, которые на прошлой неделе далеко прошли в Гвадалахаре, и им предстоял тяжелый перелет.

Позже Рыбакина снялась с турнира.

«Просто внесу ясность: нет никакого объяснения, что такое performance BYE. Что это значит? Мы добавляем еще BYE, чтобы помочь выступающим игрокам? Или мы отнимаем BYE, заработанные по рейтингу? И разве рейтинг сам по себе не является свидетельством выступлений?

В прошлом году мы приехали после финала в Европе, а через два дня уже играли в Японии, и никакого performance BYE не было 😂.

Проблема всегда одна – отсутствие коммуникации. Это касается и следующей недели – переезда из Токио 500 в Пекин 1000. Будет предоставлено четыре performance BYE. Большинство игроков уже квалифицировались на итоговый, так зачем им вообще соревноваться до Канкуна. Причина в том, что большинство турниров обязательны, и за неучастие игроки получают штрафы.

Игроки всегда расплачиваются за последствия. Система не работает. Маркетинг ужасен, как вы все можете заметить, Елена квалифицировалась несколько недель назад, и только вчера WTA решила что-то написать.

Нам нужна прозрачность. Все игроки должны понимать, что происходит. Хватит обвинять игроков в ошибках, допущенных самой системой», – написал Стефано Вуков и отметил профсоюз игроков PTPA.

Рыбакина обиделась, что ее не пустили сразу во второй круг в Токио. И снялась с турнира

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