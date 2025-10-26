Синнер выиграл четвертый титул в сезоне

Янник Синнер стал чемпионом турнира в Вене.

В финале пятисотника итальянец победил №3 мирового рейтинга Александра Зверева со счетом 3:6, 6:3, 7:5. Он выиграл у немца третью личную встречу подряд и сравнял счет – 4:4.

Синнер одержал 21-ю победу подряд на крытом харде. Это седьмая по длительности серия в Открытой эре.

Для итальянца это 22-й титул в карьере. Синнер вышел на четвертое место по количеству титулов среди действующих игроков – после Новака Джоковича (100), Карлоса Алькараса и Александра Зверева (по 24). Ранее в этом году он выиграл три турнира – Australian Open, «Уимблдон» и пятисотник в Пекине.

В 2023-м Синнер уже становился чемпионом турнира в Вене.

С прошлого сезона итальянец не проигрывает в финале никому, кроме Карлоса Алькараса.