Зверев проиграл пять последних встреч с соперниками из топ-5

Александр Зверев не выиграл ни один из 5 последних матчей с соперниками из топ-5.

В финале ATP 500 в Вене немец уступил второй ракетке мира Яннику Синнеру – 6:3, 3:6, 5:7. Он проиграл итальянцу третий матч подряд.

Последний раз Зверев побеждал соперника из пятерки сильнейших на итоговом турнире в Турине в прошлом году – там он на групповой стадии обыграл Карлоса Алькараса (7:6(5), 6:4). После этого он потерпел пять поражений подряд: проиграл один раз Алькарасу, по два раза – Яннику Синнеру и Тэйлору Фрицу.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
