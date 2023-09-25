Рыбакина снялась с турнира в Токио. Вчера она пожаловалась, что ей придется играть первый круг

Елена Рыбакина снялась c турнира WTA 500 в Токио, который пройдет на этой неделе.

Ее место в сетке займет лаки-лузер Химено Сакацуме.

Напомним, Рыбакина как топ-сеяная должна была пропускать первый круг, но из-за новых правил WTA не получила BYE – прямой выход во второй круг.

«Спасибо, что в последний момент изменили правила». Рыбакина пожаловалась, что ей придется играть первый круг в Токио

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