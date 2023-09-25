Рыбакина снялась с турнира в Токио. Вчера она пожаловалась, что ей придется играть первый круг

Теги WTA Toray Pan Pacific Open Елена Рыбакина Химено Сакацуме Теннис

Елена Рыбакина снялась c турнира WTA 500 в Токио, который пройдет на этой неделе.

Ее место в сетке займет лаки-лузер Химено Сакацуме.

Напомним, Рыбакина как топ-сеяная должна была пропускать первый круг, но из-за новых правил WTA не получила BYE – прямой выход во второй круг.

«Спасибо, что в последний момент изменили правила». Рыбакина пожаловалась, что ей придется играть первый круг в Токио

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8 комментариев

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billy_pilgrim
Официальное заявление непрямо, но явно намекает, что снялась из-за ситуации с bye. Типа, очень хотела выступить, нравится город, но здоровье в приоритете, нужно время, чтобы набрать 100 процентную готовность.

Ну а что, если меняют правила в последний момент и не предупреждают, что делать спортсмену? У нее весь подготовительный график был выстроен с учетом пропуска первого круга.
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From Moscow City
Бунтарка какая)
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<<Amstel Trigun>>
Ответ Eugenie Nation
Непонятное нытье от нее. Последний раз играла 2 сентября, чего ты жалуешься
Видимо жалуется на то что об изменениях стало известно слишком поздно, а учитывая её проблемы с плечом и физикой, это критично
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Eugenie Nation
Непонятное нытье от нее. Последний раз играла 2 сентября, чего ты жалуешься
+1
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0
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<<Amstel Trigun>>
Ответ Gunners Dream
Рыбу уже реально достало наконец. Я помню она Уим выиграла и на следующий турнир ее запихнули на четвертый корт играть куда-то к черту на кулички. Какой-то постоянный, легкий, но чувствительный дисреспект к ней от оргов и WTA. Я тоже заметил. Её ответка только подстегивает их поднасрать ей в компот на следующих турнирах. Недавно с Касатиком их сунули в ночь играть до трех часов, "наслаждаться", она теперь вспоминает это как ночной кошмар. Сейчас ей одной в Токио из всех топов бай не дали. Короче, Казахстан не Казахстан, а как говорилось в том старом анекдоте, бьют не по паспорту, а по физиономии. Будь она реально казашкой, фейс-контроль у WTA прошла бы на раз, и были бы и баи, и первые корты всегда, и нормальные часы начала матчей.
Хоть и люблю Рыбакину, с этими претензиями не согласен. Тот турнир где где Даша с Леной играли был ужасен по расписанию. И если Лене обижаться на оргов, то что должна делать Самсонова, которая отдыхала часа два - три перед финалом. Никакой предвзятости оргов именно к Лене не вижу.
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Мария Ефремова
Ответ <<Amstel Trigun>>
Видимо жалуется на то что об изменениях стало известно слишком поздно, а учитывая её проблемы с плечом и физикой, это критично
Это изменение не новое! Это правило существует давно
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