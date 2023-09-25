Рыбакина снялась с турнира в Токио. Вчера она пожаловалась, что ей придется играть первый круг
Елена Рыбакина снялась c турнира WTA 500 в Токио, который пройдет на этой неделе.
Ее место в сетке займет лаки-лузер Химено Сакацуме.
Напомним, Рыбакина как топ-сеяная должна была пропускать первый круг, но из-за новых правил WTA не получила BYE – прямой выход во второй круг.
«Спасибо, что в последний момент изменили правила». Рыбакина пожаловалась, что ей придется играть первый круг в Токио
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Ну а что, если меняют правила в последний момент и не предупреждают, что делать спортсмену? У нее весь подготовительный график был выстроен с учетом пропуска первого круга.