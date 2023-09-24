«Спасибо, что в последний момент изменили правила». Рыбакина пожаловалась, что ей придется играть первый круг в Токио

Елена Рыбакина не довольна, что ей придется играть первый круг турнира в Токио.

Третья ракетка мира не получила BYE – прямой выход во второй круг.

Первый круг пропустят (1) и Джессика Пегула (2), а также (4) и (5).

WTA начала внедрять «BYE по результатам выступления», и Саккари и Гарсия получили такую возможность, потому что далеко прошли на турнире в Гвадалахаре.

«Спасибо, что в последний момент изменили правила. Как всегда, отличные решения, WTA 👏🏼🤡🎪...» – написала в сторис. Она начнет турнир матчем с .

«Но правила изменили не в последний момент. Об этом было написано в справочной информации...» – возразила Николь Меличар, но не показала эту информацию.

В обзоре турнира в Токио, опубликованном на сайте WTA 21 сентября, было указано, что BYE получат «первые четыре-шесть сеяных (в зависимости от результатов выступления в Гвадалахаре)».

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