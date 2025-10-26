19-летний Фонсека выиграл крупнейший титул в карьере
19-летний Жоао Фонсека выиграл титул пятисотника в Базеле.
В финале бразилец победил Алехандро Давидовича-Фокина – 6:3, 6:4.
Это второй титул для Фонсеки и первый – категории ATP 500. В феврале он выиграл грунтовый ATP 250 в Буэнос-Айресе.
Бразилец стал третьим по возрасту чемпионом пятисотника с момента появления серии турниров в 2009-м.
На следующей неделе Фонсека, который сейчас находится на 46-й строчке рейтинга, дебютирует в топ-30. Он станет 28-й ракеткой мира.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
