Рыбакина о турнире в Токио: «Как теннисистка я хочу оставлять всю себя на корте, но сейчас мое тело к этому не готово»

Елена Рыбакина прокомментировала отказ от участия в турнире в Токио.

«Как теннисистка я хочу оставлять всю себя на корте, но сейчас мое тело к этому не готово. Я решила прислушаться к своему организму, поэтому снялась с турнира. Я люблю Японию, здесь такие уникальные болельщики, поэтому для меня это было тяжелым решением.

Что касается проблем с WTA – это еще одна причина для моих сомнений, и я буду четко выражать их в будущем.

Спасибо болельщикам за поддержку, я это очень ценю! ❤️», – написала Рыбакина.

Рыбакина обиделась, что ее не пустили сразу во второй круг в Токио. И снялась с турнира

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