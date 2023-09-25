Рыбакина о турнире в Токио: «Как теннисистка я хочу оставлять всю себя на корте, но сейчас мое тело к этому не готово»

Теги WTA Toray Pan Pacific Open Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина прокомментировала отказ от участия в турнире в Токио.

«Как теннисистка я хочу оставлять всю себя на корте, но сейчас мое тело к этому не готово. Я решила прислушаться к своему организму, поэтому снялась с турнира. Я люблю Японию, здесь такие уникальные болельщики, поэтому для меня это было тяжелым решением.

Что касается проблем с WTA – это еще одна причина для моих сомнений, и я буду четко выражать их в будущем.

Спасибо болельщикам за поддержку, я это очень ценю! ❤️», – написала Рыбакина.

Рыбакина обиделась, что ее не пустили сразу во второй круг в Токио. И снялась с турнира

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3 комментария

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Dottore
Елена Рыбакина лучшая!
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tanya_1111
Здоровье конечно надо беречь, но я все же думаю в этой истории организаторы вбили контрольный гвоздь ))
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Dym86
Опять обидели Рыбакину! На скромной флегме отыгрываются.а вообще оч тяжело даётся сезон. Впервые столько много матчей и оч много снятий и травм.
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