Ига Швентек: «В этом сезоне я выиграла ТБШ и еще несколько турниров, а мы говорим о неудачах. Парадокс, с которым мне трудно смириться»

Ига Швентек подвела первые итоги 2023 года.

«Удержать первую позицию очень сложно. Немного глупо цитировать Тейлор Свифт, но в одном из интервью она сказала, что музыка – это индустрия развлечений и должна быть веселой, но происходящее вокруг больше напоминает «Голодные игры».

Меня зацепили ее слова, потому что в туре я чувствую примерно то же самое. Я помню, что думала иначе, когда пришла в него в 2019 году. Я ценила, что путешествую по этим замечательным местам и теперь могу выступать на турнирах WTA. Потом все очень изменилось.

Если бы в 2022-м у меня был обычный сезон, то победа на «Большом шлеме» в этом году стала бы большим успехом, который практически оправдал бы весь мой сезон. А я в этом сезоне выиграла «Большой шлем» и еще несколько турниров. Да, это были не «тысячники», но эти турниры были для меня важны, а мы говорим о неудачах.

Это парадокс, с которым мне трудно смириться. Из-за того, что я слышу подобные вещи, я и сама начинаю думать, [что у меня был неудачный год], но рядом со мной хорошие люди, которые могут объяснить мне, что это совсем не так».

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