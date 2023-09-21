Швентек об Олимпиаде-2024: «Конечно, Игры в приоритете, но набрать оптимальную форму специально к ним будет сложно»

Ига Швентек ответила, считает ли Олимпиаду одной из целей на следующий сезон.

«Да, безусловно. Хотя думать о ней с самого начала сезона не имеет смысла. В конце концов, у нас на очереди Australian Open, важные турниры в США и «Ролан Гаррос». У нас не тот спорт, где самое важное – это чемпионаты мира и Олимпиада.

Конечно, Игры в приоритете, но набрать оптимальную форму специально к этим соревнованиям будет сложно. Если бы я захотела это сделать, то начинать подготовку нужно было бы во время «Ролан Гаррос». Календарь очень плотный, и впереди у меня много важных турниров».

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