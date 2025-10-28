Медведев о турнире в Саудовской Аравии: «Момент, конечно, смешной. Все снимаются, все говорят, что выгорели. И они такие: «Еще «Мастерс»

Даниил Медведев прокомментировал появление «Мастерса» в Саудовской Аравии.

Десятый «Мастерс» начнут проводить с 2028 года. В отличие от всех «Мастерсов», кроме Монте-Карло, турнир не будет обязательным для участия.

– Даниил, вчера у Карена спросила про новый «Мастерс», который будет в Саудовской Аравии. Он сказал, в принципе, логично провести его на Ближнем Востоке. У тебя какое к этому отношение?

– Ну, посмотрим, у них были идеи. Даже не знаю, могу я говорить об этом или нет. Не знаю, что они уже объявили. У них были идеи, как за счет этого «Мастерса» или разгрузить сезон, или, по крайней мере, не сделать его длиннее. Поэтому если они смогут это сделать, тогда все нормально, потому что это, в принципе, не добавит нагрузки в каком-то смысле.

Если они не смогут это сделать, будет тяжелее. Момент, конечно, смешной. Все снимаются, все говорят, что выгорели. И они такие: «Еще «Мастерс»! (смеется) . Но думаю, все логично. Посмотрим, только можно будет уже после сказать, как в итоге это получилось. Я, в принципе, рад, что можем там сыграть «Мастерс», – приводит слова Медведева «Чемпионат».

