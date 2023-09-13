Швентек снялась с турнира в Гвадалахаре

Ига Швентек пропустит «тысячник» в Гвадалахаре, который пройдет 17-23 сентября.

«Привет, ребята! К сожалению, вынуждена сняться с турнира в Гвадалахаре из-за смены графика. Я должна прислушиваться к своему организму, потому что сезон очень напряженный. Наш приоритет – отыграть его до конца, сохранить здоровье и спланировать [расписание] без риска получения травмы.

Жаль, что меня не будет в Мексике, но я уверена, что атмосфера там будет такой же удивительной, какой она мне запомнилась. Увидимся в Токио», – написала Швентек.

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