Швентек снялась с турнира в Гвадалахаре

Теги WTA Ига Швентек Guadalajara Open Akron Теннис

Ига Швентек пропустит «тысячник» в Гвадалахаре, который пройдет 17-23 сентября.

«Привет, ребята! К сожалению, вынуждена сняться с турнира в Гвадалахаре из-за смены графика. Я должна прислушиваться к своему организму, потому что сезон очень напряженный. Наш приоритет – отыграть его до конца, сохранить здоровье и спланировать [расписание] без риска получения травмы.

Жаль, что меня не будет в Мексике, но я уверена, что атмосфера там будет такой же удивительной, какой она мне запомнилась. Увидимся в Токио», – написала Швентек.

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5 комментариев

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dimon 2.0
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логично. львице нужна капитальная перезагрузка. и итоговый иге тоже не к чему. львице не позволяет статус охотиться на мелкую дичь. или все - или ничего, только так.
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Stas Salesov
Ответ Jefri AG
Ну всё, борьба за первую строчку в этом году считай завершена. Теперь подвинуть Соболенко можно будет только после АО. Сезон у Иги вышел такой себе, на четвёрку с минусом.
С другой стороны, все правильно сделала, расписание слишком жесткое с этими скачками по разным частям света. Так можно везде повылетать, да еще добить организм
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Grads
Ответ Jefri AG
Ну всё, борьба за первую строчку в этом году считай завершена. Теперь подвинуть Соболенко можно будет только после АО. Сезон у Иги вышел такой себе, на четвёрку с минусом.
А почему не на четверку с плюсом?
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