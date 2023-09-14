Саккари о дисквалификации Халеп: «Подход к любой ситуации с любым игроком просто пугает. Дойдет до того, что мы даже не будем пить электролиты»
Мария Саккари отреагировала на допинговое дело Симоны Халеп.
Румынку дисквалифицировали до октября 2026 года.
«Одно могу сказать точно: подход к любой ситуации с любым игроком, с любым спортсменом просто пугает. Дойдет до того, что мы даже не будем пить электролиты. К счастью, я не была в таком положении. И не хочу оказаться. Я очень осторожно отношусь ко всему, что связано с добавками. Но я не знаю, как устроен этот процесс, как все делается за закрытыми дверями. Я не знаю, кто принимает решения. Я понятия не имею.
Я бы, конечно, улучшила антидопинговое приложение, где мы отмечаем местонахождение. Оно не очень хорошо работает. Оно должно каждый день напоминать о твоем временном интервале [для потенциального прихода допинг-офицеров], а оно этого не делает. Его пытались улучшить, но оно не очень хорошо работает. Мы так много путешествуем по сравнению с другими спортсменами. Это очень напрягает. Почти каждую ночь я просыпаюсь, чтобы сходить в туалет. Если скоро мой временной интервал, я думаю: «Идти? Не идти? Может, просто подождать, пока они придут? Это очень напрягает».
Халеп дисквалифицировали до октября 2026-го за нарушение антидопинговых правил
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