Саккари о дисквалификации Халеп: «Подход к любой ситуации с любым игроком просто пугает. Дойдет до того, что мы даже не будем пить электролиты»

Теги допинг WTA Симона Халеп Мария Саккари Теннис

Мария Саккари отреагировала на допинговое дело Симоны Халеп.

Румынку дисквалифицировали до октября 2026 года.

«Одно могу сказать точно: подход к любой ситуации с любым игроком, с любым спортсменом просто пугает. Дойдет до того, что мы даже не будем пить электролиты. К счастью, я не была в таком положении. И не хочу оказаться. Я очень осторожно отношусь ко всему, что связано с добавками. Но я не знаю, как устроен этот процесс, как все делается за закрытыми дверями. Я не знаю, кто принимает решения. Я понятия не имею.

Я бы, конечно, улучшила антидопинговое приложение, где мы отмечаем местонахождение. Оно не очень хорошо работает. Оно должно каждый день напоминать о твоем временном интервале [для потенциального прихода допинг-офицеров], а оно этого не делает. Его пытались улучшить, но оно не очень хорошо работает. Мы так много путешествуем по сравнению с другими спортсменами. Это очень напрягает. Почти каждую ночь я просыпаюсь, чтобы сходить в туалет. Если скоро мой временной интервал, я думаю: «Идти? Не идти? Может, просто подождать, пока они придут? Это очень напрягает».

Халеп дисквалифицировали до октября 2026-го за нарушение антидопинговых правил

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cosset
Меня так удивляют подобные слова профессионалов. Качественные и проф. добавки должны в первую очередь заботить спортсмена, а не пугать. Всегда со своими надо по турнирам ездить, а не в подворотнях покупать на месте, а потом дрожать из-за страха. Даже я не куплю себе на маркетплейсе ерунду, где в разделе other ingredients больше веществ, чем в основном составе.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maks44
Стеклоочиститель пил, антифриз пил, тормозную жидкость пил... Но электролит!.. 😱
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий