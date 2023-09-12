Серена с мужем отреагировали на дисквалификацию Халеп, сделав отсылку к делу Шараповой

и ее муж Алексис Оганян отреагировали на дисквалификацию .

Оганян опубликовал свое фото с первого круга US Open-2019 с подписью «Некоторые вещи не выходят из моды». Тогда он пришел на матч Уильямс против Марии Шараповой в футболке с логотипом D.A.R.E. – образовательной программы, направленной на борьбу с употреблением запрещенных веществ.

Уильямс лайкнула и прокомментировала его пост: «И правда до сих пор в тренде».

Спустя 20 минут Уильямс написала у себя в твиттере: «8 – более подходящее число».

Вероятно, американка имела в виду количество титулов на «Уимблдоне». Она семикратная чемпионка турнира, и в финале в 2019-м ее разгромила Халеп.

Также Уильямс лайкнула пост экс-теннисистки Николь Гиббс: «Такое разочарование, когда узнаешь, что половина твоих кумиров в спорте жульничали. Это так расстраивает, делает спорт таким дурацким, а не честной борьбой, и заставляет задуматься, сколько людей остается незамеченными (предполагаю, что очень много)».

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