Серена с мужем отреагировали на дисквалификацию Халеп, сделав отсылку к делу Шараповой

Теги Серена Уильямс допинг WTA Симона Халеп Николь Гиббс Теннис

Серена Уильямс и ее муж Алексис Оганян отреагировали на дисквалификацию Симоны Халеп.

Оганян опубликовал свое фото с первого круга US Open-2019 с подписью «Некоторые вещи не выходят из моды». Тогда он пришел на матч Уильямс против Марии Шараповой в футболке с логотипом D.A.R.E. – образовательной программы, направленной на борьбу с употреблением запрещенных веществ.

Уильямс лайкнула и прокомментировала его пост: «И правда до сих пор в тренде».

Спустя 20 минут Уильямс написала у себя в твиттере: «8 – более подходящее число».

Вероятно, американка имела в виду количество титулов на «Уимблдоне». Она семикратная чемпионка турнира, и в финале в 2019-м ее разгромила Халеп.

Также Уильямс лайкнула пост экс-теннисистки Николь Гиббс: «Такое разочарование, когда узнаешь, что половина твоих кумиров в спорте жульничали. Это так расстраивает, делает спорт таким дурацким, а не честной борьбой, и заставляет задуматься, сколько людей остается незамеченными (предполагаю, что очень много)».

Серену считают слишком мощной для тенниса: Тарпищев называл мужчиной, многие обвиняют в допинге. А она использовала это в бизнесе

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18 комментариев

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pravdorubewan
Главная допингистка тенниса ухмыляется. Когда рассекретят все ее ТИ.
+39
-2
+37
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Sincere
красиво у Серены бомбит от 2-6 2-6, полученных от Халеп аж 4 года назад)
+28
-1
+27
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Олег Ивакин
Муратоглу был и при Сирене, и при Халеп, когда её поймали на допинге.
Совпадение?
+16
0
+16
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Hardy
какая же жалкая, особенно про число 8🤣 проба от 2022 года, дорогуша, ты лучше другим пока свои титулы грязные начинай возвращать
+7
0
+7
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Хаскерс
Эстафета: Халеп на Шарапову, Виллиамс на Халеп. Когда то, может, и на братьях оттопчутся. Но не пойман - не вор.
+4
0
+4
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Hardy
тявкать через муженька это вообще зашквар🤣
+4
0
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Ан Кот
чья бы корова мычала а Оганяна лучше бы помолчала
+4
0
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From Moscow City
2 - тоже более подходящее число) А Люсе Шафаржовой - заслуженный шлем

«…с 5 по 7 июня 2015 года – то есть во время финальных стадий «Ролан Гаррос» – Уильямс было разрешено принимать 40 миллиграмм преднизолона один раз в день.»
+4
0
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Sincere
https://www.sports.ru/tennis/1107516166-xalep-o-tom-chto-rossijskie-tennisisty-vystupayut-pod-nejtralnym-flago.html
+3
0
+3
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Hardy
получается, все, кто раскрыл рот на Шарапову, так или иначе поплатились) эти следующие 👌
+4
-1
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Ярик01
Пересмотр титулов в теннисе, это будет очень забавно
+5
-3
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Hardy
Ответ S.Graf
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у кого есть твиттер, спросите там у неё, она после завершения карьеры хотя бы соскочила с этого коктейля или уже не может, ломка?
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S.Graf
Ответ Hardy
у кого есть твиттер, спросите там у неё, она после завершения карьеры хотя бы соскочила с этого коктейля или уже не может, ломка?
Николай Дурманов (экс-глава РУСАДА) говорил, что препараты, которые принимали Вильямсы, вызывают зависимость, сродни наркотической.
Врачу я верю. Он-то в теме))
И насчёт тви. Что-то я сомневаюсь, что Сэрина умеет читать, и сможет прочесть.
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encaro_one
Ответ Олег Ивакин
Муратоглу был и при Сирене, и при Халеп, когда её поймали на допинге. Совпадение?
А Павлюченкову с ним не поймали. Так же как Циципаса, Руне и Димитрова.
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TennisForever
Ответ Sincere
https://www.sports.ru/tennis/1107516166-xalep-o-tom-chto-rossijskie-tennisisty-vystupayut-pod-nejtralnym-flago.html
И что это меняет ?
Будто она одна за это высказывалась ,Энди тоже поддержал ,и другие теннисисты .
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Sincere
Ответ TennisForever
И что это меняет ? Будто она одна за это высказывалась ,Энди тоже поддержал ,и другие теннисисты .
Там речь о лишении наших теннисистов флага. она сочувствовала, что флаг отняли. И кроме нее на эту тему никто больше не говорил. Почитайте там комменты)))
Остальные говорили об отстранении от Уима, которое произошло позже.
А флаг нашим так и не собираются возвращать.
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Hardy
насколько в Винус больше достоинства, конечно
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S.Graf
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