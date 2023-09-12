Серена с мужем отреагировали на дисквалификацию Халеп, сделав отсылку к делу Шараповой
Серена Уильямс и ее муж Алексис Оганян отреагировали на дисквалификацию Симоны Халеп.
Оганян опубликовал свое фото с первого круга US Open-2019 с подписью «Некоторые вещи не выходят из моды». Тогда он пришел на матч Уильямс против Марии Шараповой в футболке с логотипом D.A.R.E. – образовательной программы, направленной на борьбу с употреблением запрещенных веществ.
Уильямс лайкнула и прокомментировала его пост: «И правда до сих пор в тренде».
Спустя 20 минут Уильямс написала у себя в твиттере: «8 – более подходящее число».
Вероятно, американка имела в виду количество титулов на «Уимблдоне». Она семикратная чемпионка турнира, и в финале в 2019-м ее разгромила Халеп.
Также Уильямс лайкнула пост экс-теннисистки Николь Гиббс: «Такое разочарование, когда узнаешь, что половина твоих кумиров в спорте жульничали. Это так расстраивает, делает спорт таким дурацким, а не честной борьбой, и заставляет задуматься, сколько людей остается незамеченными (предполагаю, что очень много)».
Серену считают слишком мощной для тенниса: Тарпищев называл мужчиной, многие обвиняют в допинге. А она использовала это в бизнесе
Совпадение?
«…с 5 по 7 июня 2015 года – то есть во время финальных стадий «Ролан Гаррос» – Уильямс было разрешено принимать 40 миллиграмм преднизолона один раз в день.»
Врачу я верю. Он-то в теме))
И насчёт тви. Что-то я сомневаюсь, что Сэрина умеет читать, и сможет прочесть.
Будто она одна за это высказывалась ,Энди тоже поддержал ,и другие теннисисты .
Остальные говорили об отстранении от Уима, которое произошло позже.
А флаг нашим так и не собираются возвращать.