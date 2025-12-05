Алькарас, Синнер и Зверев сыграют в благотворительных матчах на неделе перед Australian Open, Кириос – на 1 Point Slam

Карлос Алькарас и Янник Синнер сыграют на неделе перед Australian Open.

Стали известны участники благотворительных матчей на неделе перед Australian Open .

13 января Александр Зверев поборется с Лоренцо Музетти , 15 января Карлос Алькарас сыграет с Алексом де Минауром , а 16 января Янник Синнер встретится с Феликсом Оже-Альяссимом .

Кроме того, 14 января пройдет выставочный турнир 1 Point Slam с участием профессионалов и любителей . Ник Кириос стал вторым заявленным игроком – он присоединился к Алькарасу. Чемпион получит 1 миллион долларов.

Основная сетка Australian Open стартует 18 января.