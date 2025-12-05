Алькарас, Синнер и Зверев сыграют в благотворительных матчах на неделе перед Australian Open, Кириос – на 1 Point Slam
Карлос Алькарас и Янник Синнер сыграют на неделе перед Australian Open.
Стали известны участники благотворительных матчей на неделе перед Australian Open.
13 января Александр Зверев поборется с Лоренцо Музетти, 15 января Карлос Алькарас сыграет с Алексом де Минауром, а 16 января Янник Синнер встретится с Феликсом Оже-Альяссимом.
Кроме того, 14 января пройдет выставочный турнир 1 Point Slam с участием профессионалов и любителей. Ник Кириос стал вторым заявленным игроком – он присоединился к Алькарасу. Чемпион получит 1 миллион долларов.
Основная сетка Australian Open стартует 18 января.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ausopen.com
