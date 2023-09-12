Халеп дисквалифицировали до октября 2026-го за нарушение антидопинговых правил

дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Двукратную чемпионку «Больших шлемов» обвиняли в двух отдельных нарушениях. Первоначально в ее пробе с US Open-2022 обнаружили запрещенное вещество роксадустат. Затем появились обвинения, касающиеся биологического паспорта спортсмена.

28 и 29 июня 2023-го в Лондоне прошли заседания независимого трибунала. На них заслушали показания экспертов, выступавших от имени Халеп и Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), причем румынка тоже давала показания членам комиссии.

11 сентября трибунал подтвердил, что признал Халеп виновной в умышленном нарушении антидопинговых правил по обвинению о роксадустате в пробе.

Трибунал принял доводы Халеп о том, что она принимала загрязненную добавку, но постановил, что тот объем, который она употребила, не мог привести к той концентрации вещества, которая была обнаружена в положительной пробе.

Обвинения, касающиеся касающиеся биологического паспорта спортсмена, также остались в силе. Трибунал заявил, что у него нет оснований сомневаться в единогласном «твердом мнении» каждого из трех независимых экспертов Отдела по работе с паспортами спортсменов о том, что нарушения в профиле Халеп объясняются «вероятным применением допинга».

Халеп была временно отстранена с октября 2022-го. Трибунал засчитал этот период в срок дисквалификации, поэтому она продлится до 6 октября 2026-го.

У Халеп, которой через две недели исполнится 32 года, есть право обжаловать решение.

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