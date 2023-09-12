Халеп дисквалифицировали до октября 2026-го за нарушение антидопинговых правил

Теги допинг WTA Симона Халеп ITF Теннис

Симона Халепа дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Двукратную чемпионку «Больших шлемов» обвиняли в двух отдельных нарушениях. Первоначально в ее пробе с US Open-2022 обнаружили запрещенное вещество роксадустат. Затем появились обвинения, касающиеся биологического паспорта спортсмена.

28 и 29 июня 2023-го в Лондоне прошли заседания независимого трибунала. На них заслушали показания экспертов, выступавших от имени Халеп и Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), причем румынка тоже давала показания членам комиссии. 

11 сентября трибунал подтвердил, что признал Халеп виновной в умышленном нарушении антидопинговых правил по обвинению о роксадустате в пробе.

Трибунал принял доводы Халеп о том, что она принимала загрязненную добавку, но постановил, что тот объем, который она употребила, не мог привести к той концентрации вещества, которая была обнаружена в положительной пробе.

Обвинения, касающиеся касающиеся биологического паспорта спортсмена, также остались в силе. Трибунал заявил, что у него нет оснований сомневаться в единогласном «твердом мнении» каждого из трех независимых экспертов Отдела по работе с паспортами спортсменов о том, что нарушения в профиле Халеп объясняются «вероятным применением допинга». 

Халеп была временно отстранена с октября 2022-го. Трибунал засчитал этот период в срок дисквалификации, поэтому она продлится до 6 октября 2026-го.

У Халеп, которой через две недели исполнится 32 года, есть право обжаловать решение.

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36 комментариев

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Ночная Фурия
Штош....
Симона знала, на что шла.
В истории с Машей это выглядит вдвойне некрасиво.
Надеюсь, апелляция приговора не изменит.
+19
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+16
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Ночная Фурия
Ответ Syndycate
4 года жесть конечно, но после обжалования скорее всего сократят до 1.5 - 2 лет, год у нее уже прошел, еще пол года - год посидит в бане
А как возвращаться потом? Вспомнить протесты и гадости, которые Шарапова получала за предоставленные вайлд-карты на турнирах? Симона не боится к себе такого же отношения? Борцунья с допингом, попавшаяся не на кардиопротекторе, а на тяжелом допинге и манипуляциях с паспортом?
Тут однозначно заканчивать надо.
+17
-1
+16
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TennisForever
И она ещё пыталась оправдаться ?что там Корне и Иже с ними скажут ? Святой все её выставляли .
+14
0
+14
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Syndycate
Ответ sfilatov13
а сейчас выход танцоров на костях)
Халеп сама неплохо на костях Маши танцевала, теперь уроком будет, вообще не жаль ее
+14
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+13
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Наталья Куничкина
Ответ evgeniiios
Какие же люди все-таки гиены злорадствующие, не удивлюсь даже если бы у Халеп какое-то горе произошло, здесь бы писали что это ей карма за 3 слова о Шараповой 40 лет назад.Убежден, что сама Мария вообще не помнит о каких-то словах Халеп, и точно не будет злорадствовать.
Не надо путать. Случилось не горе, а допинг, о нетерпимости к которому так Халеп взахлёб заявляла.
+13
-1
+12
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Hardy
🤣🤣🤣 вы просили решение, вы его получили. ждём следующие, более очевидные, разоблачения
+13
-2
+11
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Syndycate
Ответ Йенс Мустерманн
Итого у нас три первые ракетки WTA, пойманные на допинге: Хингис, Шарапова и Халеп.
Серена прошаренная в этом плане конечно, сделала себе кучу ТИ и жрала ведрами допинг)
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Stas Salesov
Ответ Syndycate
Халеп сама неплохо на костях Маши танцевала, теперь уроком будет, вообще не жаль ее
Халеп - с 4 летней дисквой, Младенович - с травмированной спиной, не совместимой с одиночкой, Бушар подписала контракт с пиклболом.. Сильна Мария
+7
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tRIFF
Офигеть можно
+5
0
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Alex1104
Земля круглая.
+5
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Другая_
Ответ Syndycate
4 года жесть конечно, но после обжалования скорее всего сократят до 1.5 - 2 лет, год у нее уже прошел, еще пол года - год посидит в бане
Вряд ли так сильно сократят за махинации с паспортом.
+5
0
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HCBV
Бог с ней с Симоной, за Ваню тревожно...
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ivanzhu90
Туда эту допингистку лицемерную, ivan_07 ты как там? 🤡🤫
+5
-1
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Syndycate
Кажется это называется кармой, хотя не уверен
+4
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cosset
Ответ TennisForever
Это не Вам решать и говорить за всех ,нашу любимую Серену тоже обвиняют в допинге ,и от допинг офицеров пряталась ,за неё ведь тоже заступаются ,и я в том числе за неё заступалась ,и за Машу буду ,так что не надо тут умничать.
Покажите-ка мне официальное решение, где Серену «обвиняют в допинге»))))
+2
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gxi9fh79kk
Ответ Stas Salesov
Халеп - с 4 летней дисквой, Младенович - с травмированной спиной, не совместимой с одиночкой, Бушар подписала контракт с пиклболом.. Сильна Мария
Вот это карма!!!!
+3
-1
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Syndycate
Не хочу злорадствовать, но поделом
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Syndycate
Скажет ли кто-то из теннисистов что-то плохое про Халеп, посмотрим)
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Syndycate
Ситуация прям как в той сказке про мышонка и медведя)
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Syndycate
Будет ли она теперь с Шараповой здороваться?)
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Syndycate
Ответ Alex1104
Земля круглая.
А жопа скользкая)
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Другая_
Ответ Sincere
Жесть. 4 года как-то слишком. всякие Николасы Харри дисквалятся на годик и потом возвращаются и проводят лучший сезон в жизни. а тут речь о чемпионке, которой уже за 30...
И Эррани тоже изначально дали всего 2 месяца. С Лепченко вообще не собирались ничего делать.

С Харри в принципе понятно, он доказал, что принял не намеренно, потому что доза была крошечная. А Халеп этого доказать не смогла, плюс нестыковки в паспорте.
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Syndycate
Ответ Ночная Фурия
А как возвращаться потом? Вспомнить протесты и гадости, которые Шарапова получала за предоставленные вайлд-карты на турнирах? Симона не боится к себе такого же отношения? Борцунья с допингом, попавшаяся не на кардиопротекторе, а на тяжелом допинге и манипуляциях с паспортом? Тут однозначно заканчивать надо.
Честно, плевать)
+1
-1
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TennisForever
Ответ cosset
Покажите-ка мне официальное решение, где Серену «обвиняют в допинге»))))
Зря вы это сейчас Вам тут все напишут .
Сами прекрасно знаете ,что и мельдоний не был допингом до начала Олимпиады ,это всё политика ,специально было сделано .
В Штатах легально жрут этот мельдоний ,только под другим названием .
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Сергей48
Вот и всё 🤦‍♂️конец карьере?
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