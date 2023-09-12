Халеп обжалует дисквалификацию по допинговому делу в CAS: «Горжусь, что никогда не использовала запрещенных препаратов»

Теги допинг WTA Симона Халеп ITF Теннис

Симона Халеп выпустила заявление после вердикта по допинговому делу.

«Сегодня трибунал Теннисной антидопинговой программы объявил предварительное решение по моему делу. Последний год был самым тяжелым в моей жизни, и, к сожалению, моя борьба продолжается. Я посвятила жизнь прекрасной игре в теннис. Я очень серьезно отношусь к правилам, регулирующим наш спорт, и горжусь, что никогда осознанно или намеренно не использовала запрещенных препаратов. Я не согласна с решением о четырехлетней дисквалификации.

В 126-страничном отчете трибунал постановил, что я виновна по обоим пунктам, предъявленным Международным агентством по обеспечению честности в теннисе (ITIA): запрещенное вещество в пробе мочи в соревновательный период и нарушение в биологическом паспорте спортсмена. Я и мои представители передали ITIA и трибуналу убедительные доказательства в мою защиту, включая многочисленные закономерные вопросы относительно выводов, сделанных о моем биологическом паспорте. Хотя я благодарна, что после многочисленных необоснованных задержек и больше года мучений мне удалось наконец получить результат, я шокирована и разочарована решением.

Я верю в чистый спорт, и за почти два десятилетия профессиональной теннисной карьеры, сотни турниров и две победы на «Больших шлемах» я сдала 200 анализов крови и мочи на наличие запрещенных веществ – и все они были отрицательными до 29 августа 2022-го. Перед хардовыми турнирами в 2022-м по рекомендации моей надежной команды и физиотерапевта я скорректировала прием пищевых добавок. Ни один из указанных компонентов не содержал запрещенных веществ, однако теперь мы знаем – и с этим согласился трибунал – что один из них был загрязнен роксадустатом. После первого положительного результата до начала 2023 года я почти каждую неделю сдавала тесты, и все они были отрицательными.

Несмотря на эти доказательства, ITIA выдвинула обвинение по поводу биологического паспорта только после того, как их группа экспертов узнала, о ком идет речь, в результате чего двое из трех экспертов неожиданно изменили мнение в пользу обвинений ITIA. ITIA опиралась исключительно на мнение этих экспертов, которые смотрели только на показатели моей крови, которые остаются в одном диапазоне уже больше 10 лет. Эта группа проигнорировала тот факт, что в моих пробах крови и мочи никогда не находили запрещенных веществ за исключением положительного теста на роксадустат от 29 августа, который присутствовал в крайне низком объеме и который, учитывая отрицательный тест за три дня до этого, мог быть вызван только случайным воздействием роксадустата.

Я бесконечно благодарна за поддержку семьи, друзей и теннисных болельщиков со всего мира. Я продолжаю тренироваться и делаю все, что в моих силах, чтобы очистить свое имя от этих ложных обвинений и вернуться на корт. Я намерена обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде и использовать все средства правовой защиты против компании, производящей добавки».

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31 комментарий

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Другая_
Интересно, что скажут в кас. Странно получается. Халеп утверждает, что была очень маленькая доза, а трибунал постановил, что такую дозу нельзя принять случайно.

Ну и если даже с добавкой можно ошибиться и это настоящая беда для спортсмена, то паспорт? Двойная ошибка?
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encaro_one
Биопаспорт для того и нужен, чтобы особо хитрожопые не пользовались лекарствами с коротким сроком полувыведения, имея эффект по организму. Это и палит.
+10
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Dym86
Гордится? Словно это какое-то геройство и из ряда вон выходящее? Ну тогда представляем её картину мира :)
+5
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lanusik
Не жалко мне ее. Так и хочется сказать - вспомни Шарапову, как ее все травили со злобой...Бумеранг вернулся......
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Вини
Ответ pravdorubewan
Теперь важно , чтобы КАС бы не растянул на долгие месяцы справедливое рассмотрение. Болельщики соскучились по игре, яркой игре звезде тенниса.
Ваня, ты ли это?)
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goga70
Не употребляли? Какие ваши доказательства? Брешет собака сутулая:).
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Sincere
Лол, Серена написала в твиттере: 8 is a better number.
))) намек, что титул Симоны на Уиме 2019 года должен отойти ей? во дает Серена)
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9jyywrtzrg
Гордится она. ПОЗОРИЩЕ. Ладно, подружки щас лайки ей будут ставить. Халеп - мошенница. Суд это признал. Должна и она признать. Просто пора принять то, что делала. А то уверовала в то, что ей можно, а сознаться сил не хватает. Позорище !!!!
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
CAS часто уменьшает сроки дисквалификации, наверняка и в деле Халеп пойдут на подобный шаг, если там не будет что-то совсем вопиющего и ахового.
Плюс CAS все свои отчёты выкладывает в открытый доступ, так что почитаем подробности.
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Мирослав Холод
Ответ pravdorubewan
Теперь важно , чтобы КАС бы не растянул на долгие месяцы справедливое рассмотрение. Болельщики соскучились по игре, яркой игре звезде тенниса.
Ваньчитос, поддерживаю тебе и томИджери 💪
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9jyywrtzrg
Ответ pravdorubewan
О проблеме в биопаспорте придумали по прошествии нескольких месяцев , когда поняли , что с мочой у них не получается отправить в бан. Все уже понятно. Лепят вымышленное дело . Симона кому то перешла дорогу.
Как же сладко за этим наблюдать. Шарапова вот никому не перешла. Хотя мельдоний стал допингом очень как-то резковато, вам не кажется???? Аккурат за полгода перед Олимпиадой, где даже гипотетическое присутствие Шараповой уже означало чтотона может быть претендентом на медаль. Любую. Америкосы конечно же не хотели для России медаль, вот все и подстроили. А тут налицо - паспорт, ЭПО. НУ ОЧЕВИДНО ЖЕ: НАЛИЦО МОШЕННИЧЕСТВО!!! Ещё и отпирается! Не стыдно, мы спрашиваем было все эти годы скакать как угорелая по корту и знать , после выигранных матчей, что выиграла не без помощи таблеток и/или инъекций????
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TennisForever
Ага,ишь какая ))
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Мирослав Холод
Даканца!!
пусть возвращается, главный по вта теннису прощает🙌
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pravdorubewan
Очень важное , что в пищевой добавке нашли этот запрещенный препарат. Это не бабушкина таблетка упавшая в каструлю супа. Симона не придумывает сказки. Честно рассказала , какие добавки принимала. Вопросы к производителю добавок. У меня возникает вопрос , а не устроили ли для Симоны спец упаковки. Кто доставал ей эти добавки .
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Hardy
🤣
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nss7272@mail.ru
Гудбай)))
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Порядка.нет
Симона, продолжай тренироваться до пенсии, надежда умирает с последним рабочим днем....
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Порядка.нет
Ответ pravdorubewan
О проблеме в биопаспорте придумали по прошествии нескольких месяцев , когда поняли , что с мочой у них не получается отправить в бан. Все уже понятно. Лепят вымышленное дело . Симона кому то перешла дорогу.
Есть идеи кому??!
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ pravdorubewan
Ты почитай про роксадустат. Тоже недавно включили. Паспорт то что. Все у нее нормально. Комиссия же не обнародовала о дозе. Расплывчато написали. Будто не профессионалы разбирали дело, а студенты.
Ваня, предлагаю тебе разгонять на ветках идею об антирумынском заговоре в теннисе и спорте.
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Ярик01
Ответ 9jyywrtzrg
Как же сладко за этим наблюдать. Шарапова вот никому не перешла. Хотя мельдоний стал допингом очень как-то резковато, вам не кажется???? Аккурат за полгода перед Олимпиадой, где даже гипотетическое присутствие Шараповой уже означало чтотона может быть претендентом на медаль. Любую. Америкосы конечно же не хотели для России медаль, вот все и подстроили. А тут налицо - паспорт, ЭПО. НУ ОЧЕВИДНО ЖЕ: НАЛИЦО МОШЕННИЧЕСТВО!!! Ещё и отпирается! Не стыдно, мы спрашиваем было все эти годы скакать как угорелая по корту и знать , после выигранных матчей, что выиграла не без помощи таблеток и/или инъекций????
Лишь через два года после запрета триметазидина запретили мельдоний. Может и для эстонцев резко
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Stas Salesov
Ответ pravdorubewan
Очень важное , что в пищевой добавке нашли этот запрещенный препарат. Это не бабушкина таблетка упавшая в каструлю супа. Симона не придумывает сказки. Честно рассказала , какие добавки принимала. Вопросы к производителю добавок. У меня возникает вопрос , а не устроили ли для Симоны спец упаковки. Кто доставал ей эти добавки .
"Кто доставал ей эти добавки"
https://im.rediff.com/sports/2022/apr/07pat-simona.gif
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Stas Salesov
Ответ Sincere
Лол, Серена написала в твиттере: 8 is a better number. ))) намек, что титул Симоны на Уиме 2019 года должен отойти ей? во дает Серена)
Серена Симону Патрику заказала? Не простила то обидное поражение в 19 году за 55 минут..
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Sincere
Ответ Stas Salesov
Серена Симону Патрику заказала? Не простила то обидное поражение в 19 году за 55 минут..
Серена оказывается глуповата, раз пишет такое)
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Hardy
Ответ Sincere
Лол, Серена написала в твиттере: 8 is a better number. ))) намек, что титул Симоны на Уиме 2019 года должен отойти ей? во дает Серена)
лучше бы написали, кому должны отойти все титулы Крошки Си, Патрик видимо Симошке остатки допинга сбагрил)
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