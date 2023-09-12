Халеп обжалует дисквалификацию по допинговому делу в CAS: «Горжусь, что никогда не использовала запрещенных препаратов»

Симона Халеп выпустила заявление после вердикта по допинговому делу.

«Сегодня трибунал Теннисной антидопинговой программы объявил предварительное решение по моему делу. Последний год был самым тяжелым в моей жизни, и, к сожалению, моя борьба продолжается. Я посвятила жизнь прекрасной игре в теннис. Я очень серьезно отношусь к правилам, регулирующим наш спорт, и горжусь, что никогда осознанно или намеренно не использовала запрещенных препаратов. Я не согласна с решением о четырехлетней дисквалификации.

В 126-страничном отчете трибунал постановил, что я виновна по обоим пунктам, предъявленным Международным агентством по обеспечению честности в теннисе (ITIA): запрещенное вещество в пробе мочи в соревновательный период и нарушение в биологическом паспорте спортсмена. Я и мои представители передали ITIA и трибуналу убедительные доказательства в мою защиту, включая многочисленные закономерные вопросы относительно выводов, сделанных о моем биологическом паспорте. Хотя я благодарна, что после многочисленных необоснованных задержек и больше года мучений мне удалось наконец получить результат, я шокирована и разочарована решением.

Я верю в чистый спорт, и за почти два десятилетия профессиональной теннисной карьеры, сотни турниров и две победы на «Больших шлемах» я сдала 200 анализов крови и мочи на наличие запрещенных веществ – и все они были отрицательными до 29 августа 2022-го. Перед хардовыми турнирами в 2022-м по рекомендации моей надежной команды и физиотерапевта я скорректировала прием пищевых добавок. Ни один из указанных компонентов не содержал запрещенных веществ, однако теперь мы знаем – и с этим согласился трибунал – что один из них был загрязнен роксадустатом. После первого положительного результата до начала 2023 года я почти каждую неделю сдавала тесты, и все они были отрицательными.

Несмотря на эти доказательства, ITIA выдвинула обвинение по поводу биологического паспорта только после того, как их группа экспертов узнала, о ком идет речь, в результате чего двое из трех экспертов неожиданно изменили мнение в пользу обвинений ITIA. ITIA опиралась исключительно на мнение этих экспертов, которые смотрели только на показатели моей крови, которые остаются в одном диапазоне уже больше 10 лет. Эта группа проигнорировала тот факт, что в моих пробах крови и мочи никогда не находили запрещенных веществ за исключением положительного теста на роксадустат от 29 августа, который присутствовал в крайне низком объеме и который, учитывая отрицательный тест за три дня до этого, мог быть вызван только случайным воздействием роксадустата.

Я бесконечно благодарна за поддержку семьи, друзей и теннисных болельщиков со всего мира. Я продолжаю тренироваться и делаю все, что в моих силах, чтобы очистить свое имя от этих ложных обвинений и вернуться на корт. Я намерена обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде и использовать все средства правовой защиты против компании, производящей добавки».

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