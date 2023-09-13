PTPA о решении по делу Халеп: «Мы решительно настроены поддерживать ее в любых дальнейших апелляциях»

Теги допинг WTA Симона Халеп ITF Теннис

PTPA отреагировала на вердикт по допинговому делу Симоны Халеп.

Румынку дисквалифицировали до октября 2026 года.

«Мы в PTPA твердо поддерживаем игроков и отстаиваем их права во всех случаях. Это включает в себя осуществление надлежащего правового процесса и права на апелляцию в делах о нарушении антидопинговых правил. Повторявшиеся и никак не объясненные задержки по делу Симоны Халеп несправедливы и неприемлемы.

PTPA решительно настроена поддерживать ее в любых дальнейших апелляциях, как и всех других игроков, которым нужна помощь. Как гласят принципы PTPA, мы также продолжим в будущем отстаивать улучшение всех правовых процессов во благо всех, кто к ним причастен».

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7 комментариев

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as009595@icloud.com
Хоть бы расшифровали в новостях что за РТРА
+9
0
+9
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as009595@icloud.com
Ответ Aryna Lapko
Professional Tennis Players Association
Спасибо), я думал может какая то румынская теннисная ассоциация
+4
0
+4
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Aryna Lapko
Ответ as009595@icloud.com
Хоть бы расшифровали в новостях что за РТРА
Professional Tennis Players Association
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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S.Graf
Достойно.
Nо1е - Мужик. Человечище.
+5
-5
0
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Leo Bonart
Четко высказались
Никакой трепотни за "невиноватая она", а строго по делу
0
0
0
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Сергей Носков
Ответ Aryna Lapko
Professional Tennis Players Association
Я думал какая-нибудь Румынская Теннисная Реголнальная Ассоциация.
0
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