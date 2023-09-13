PTPA о решении по делу Халеп: «Мы решительно настроены поддерживать ее в любых дальнейших апелляциях»
PTPA отреагировала на вердикт по допинговому делу Симоны Халеп.
Румынку дисквалифицировали до октября 2026 года.
«Мы в PTPA твердо поддерживаем игроков и отстаиваем их права во всех случаях. Это включает в себя осуществление надлежащего правового процесса и права на апелляцию в делах о нарушении антидопинговых правил. Повторявшиеся и никак не объясненные задержки по делу Симоны Халеп несправедливы и неприемлемы.
PTPA решительно настроена поддерживать ее в любых дальнейших апелляциях, как и всех других игроков, которым нужна помощь. Как гласят принципы PTPA, мы также продолжим в будущем отстаивать улучшение всех правовых процессов во благо всех, кто к ним причастен».
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Nо1е - Мужик. Человечище.
Никакой трепотни за "невиноватая она", а строго по делу