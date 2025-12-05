Рублев и Рууд вместе потренировались в Лондоне
Андрей Рублев и Каспер Рууд потренировались в Лондоне.
16-я ракетка мира Андрей Рублев и 12-я ракетка мира Каспер Рууд провели совместную тренировку перед стартом итогового выставочного турнира серии Ultimate Tennis Showdown.
Сегодня в Лондоне начнется групповой этап: Рублев встретится с Томашем Махачем, Рууд – с Франсиско Серундоло.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @GregRusedski1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости