Рублев и Рууд вместе потренировались в Лондоне

Андрей Рублев и Каспер Рууд потренировались в Лондоне.

16-я ракетка мира Андрей Рублев и 12-я ракетка мира Каспер Рууд провели совместную тренировку перед стартом итогового выставочного турнира серии Ultimate Tennis Showdown.

Сегодня в Лондоне начнется групповой этап: Рублев встретится с Томашем Махачем , Рууд – с Франсиско Серундоло .